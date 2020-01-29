Иностранная компания поможет улучшить систему теплоснабжения столицы

Стороны договорились, что в течение первой недели февраля компания предоставит концепцию и соответствующие документы. Стоимость работ оценивается приблизительно в $70-100 млн.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахманкулов встретился с представителями корейской компании CMENTECH CO. LTD. и консультантами Азиатского банка развития.

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На встрече обсудили участие в проекте ГЧП по модернизации и усовершенствованию систем теплоснабжения столицы, предлагаемом компанией CMENTECH CO. LTD, сообщает пресс-служба городской администрации.

Приоритетным направлением определена реконструкция ТЦ-2 Мирзо-Улугбекского района, где планируется:

- переход на закрытую систему теплоснабжения;

- модернизация, перекладка изношенных и находящихся в аварийном состоянии тепловых сетей;

- внедрение smart-приборов учета потребления тепла и системы интеллектуального управления теплосетью.

Отмечали, что в первую очередь необходимо учесть вложения грантовых средств правительства Республики Корея и привлечение прямых иностранных инвестиций компании CMENTECH CO. LTD., но проводимые работы не должны привести к росту тарифов.

Стороны договорились, что в течение первой недели февраля компания предоставит концепцию и соответствующие документы.

Стоимость работ оценивается приблизительно в $70-100 млн.

Благодаря реализации проекта ожидается экономия расхода газа и сокращение потери тепла при транспортировке более чем на 30%.

Для справки: Азиатский банк развития – эксклюзивный консультант по сделкам в отношении проекта по передаче в управление системы теплоснабжения Ташкента на условиях долгосрочной аренды. Задачами АБР в качестве консультанта является проведение технической, юридической и финансовой оценок предложений, поступающих от зарубежных компаний.