19:24 29 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск

Иностранная компания поможет улучшить систему теплоснабжения столицы

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
4001
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1333/40/13334072.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13335159/Inostrannaya-kompaniya-pomozhet-uluchshit-sistemu-teplosnabzheniya-stolitsy.html

Стороны договорились, что в течение первой недели февраля компания предоставит концепцию и соответствующие документы. Стоимость работ оценивается приблизительно в $70-100 млн.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахманкулов встретился с представителями корейской компании CMENTECH CO. LTD. и консультантами Азиатского банка развития.

Жители ряда столичных районов временно останутся без отопления >> 

Батарея
© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Платить за отопление можно будет только в определенные месяцы — проект

На встрече обсудили участие в проекте ГЧП по модернизации и усовершенствованию систем теплоснабжения столицы, предлагаемом компанией CMENTECH CO. LTD, сообщает пресс-служба городской администрации.

Приоритетным направлением определена реконструкция ТЦ-2 Мирзо-Улугбекского района, где планируется:

- переход на закрытую систему теплоснабжения;

- модернизация, перекладка изношенных и находящихся в аварийном состоянии тепловых сетей;

- внедрение smart-приборов учета потребления тепла и системы интеллектуального управления теплосетью.

Отмечали, что в первую очередь необходимо учесть вложения грантовых средств правительства Республики Корея и привлечение прямых иностранных инвестиций компании CMENTECH CO. LTD., но проводимые работы не должны привести к росту тарифов.

Стороны договорились, что в течение первой недели февраля компания предоставит концепцию и соответствующие документы.

Стоимость работ оценивается приблизительно в $70-100 млн.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кто теперь ответственен за отопление в Ташкенте

Благодаря реализации проекта ожидается экономия расхода газа и сокращение потери тепла при транспортировке более чем на 30%.

Для справки: Азиатский банк развития – эксклюзивный консультант по сделкам в отношении проекта по передаче в управление системы теплоснабжения Ташкента на условиях долгосрочной аренды. Задачами АБР в качестве консультанта является проведение технической, юридической и финансовой оценок предложений, поступающих от зарубежных компаний.

Теги:
Ташкент, Южная Корея, сотрудничество, отопление, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться