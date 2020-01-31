На развитие дошкольного образования планируется выделить 182 млрд сумов

Около 300 соглашений, заключенных ранее в 2018–2019 годы, финансируются в 2020 году за счет льготных кредитов международных финансовых институтов.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Подписано постановление президента, которое предусматривает выделение из госбюджета 182 млрд сумов на долгосрочные 15-летние кредиты с 3-летним льготным периодом и 1% годовых до 1 марта. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Льготные кредиты предоставят на реализацию 100 проектов по соглашениям государственно-частного партнерства, в соответствии с которыми в срок до 1 декабря 2019 года работы по созданию дошкольных образовательных организаций были выполнены в объеме не менее 25 %.

Около 300 соглашений, заключенных ранее в 2018–2019 годы, финансируются в 2020 году за счет льготных кредитов международных финансовых институтов. При этом срок кредита аналогичный: 15 лет, в том числе 3-летний льготный период, но процентная ставка различается:

- в Ташкенте и Нукусе, в административных центрах областей и городах областного подчинения – 12% годовых, в административных центрах районов – 8% годовых, на других территориях районов – 5% годовых.

А по соглашениям, заключаемым в 2021-м и последующие годы, кредиты будут выдаваться по процентным ставкам, самостоятельно устанавливаемым банками.

В приоритетном порядке проекты ГЧП реализуются в Ташкенте и Нукусе, городах областного подчинения, административных центрах областей и районов. Для этого дополнительно изучат мощность и охват действующих дошкольных образовательных организаций, определят потребность в дополнительных местах новых и действующих частных организаций исходя из численности населения этого региона.