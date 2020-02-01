"Куда пойдут эти дети?": Шавкат Мирзиёев раскритиковал образование

Низкий уровень квалификации специалистов в банковской сфере связан с отсутствием научного потенциала в Ташкентском финансовом институте и Ташкентском государственном экономическом университете, считает президент.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с учеными, молодыми исследователями, руководителями научных учреждений и представителями производства обсудил важнейшие задачи, стоящие перед наукой, пишет УзА.

На совещании стало известно, что ряд ректоров высших учебных заведений Узбекистана может покинуть свои должности.

В частности, глава государства отметил плачевную ситуацию в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ), где больше половины сотрудников не прошли аттестацию.

"Не хватило времени, чтобы дать слово руководителям высших учебных заведений. Я очень недоволен вами. На протяжении 20 лет люди без совести, знаний, образования обучали детей. Что станет с этими детьми? Куда они пойдут? Где будут работать? Смогут ли они работать в крупных банках? Нет", — сказал Мирзиёев.

По его мнению, низкий уровень квалификации специалистов в банковской сфере связан с отсутствием научного потенциала в Ташкентском финансовом институте и Ташкентском государственном экономическом университете.

Шавкат Мирзиёев отметил, что заключение в тюрьму ректоров и других сотрудников вузов не поможет окончательно разрушить коррупционную систему.

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"В ближайшие дни мы еще многих ректоров освободим от должностей. Согласно информации, которая у меня на столе, эти ректоры не достойны быть даже сторожами вузов из-за несоответствия уровню знаний, образования, патриотичности, поставленными задачам", — заключил Мирзиёев.

Напомним, вчера президент Узбекистана посетил научно-исследовательские институты на улице Олимлар в Ташкенте.

Глава государства взял сферу геологии под особый контроль и создает новые основы для ее развития.

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До этого Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития системы здравоохранения, где раскритиковал низкую квалификацию врачей.

В текущем году планируется привлечь средства международных финансовых институтов для оснащения медицинских учреждений в рамках Инвестиционной программы.