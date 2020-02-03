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СМИ: Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (51)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13373244/SMI-Turkmenistan-zakryl-granitsu-s-Uzbekistanom.html

КПП "Шават" закрыт по крайней мере до 14 февраля. Также известно, что вчера МИД Узбекистана объявил об эвакуации граждан республики из Китая.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Туркменистан закрыл контрольно-пропускные пункты "Шават" и "Фарап" на границе с Узбекистаном 31 января, информирует "Туркменньюс".

"КПП "Шават" закрыт по крайней мере до 14 февраля", - говорится в сообщении.

Также известно, что в связи с новыми требованиями местные жители с туркменской стороны успели наладить выгодный бизнес: перед туркменским КПП они продавали маски по 3 маната за штуку, хотя в аптеках города их дают по 3 штуки за 2 маната.

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Напомним, вчера МИД Узбекистана объявил об эвакуации граждан республики из Китая. Речь идет о всех узбекских гражданах, находящихся в КНР (в том числе в городе Ухань) в служебных и образовательных целях.

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По данным посольства Узбекистана в Пекине, на территории Китая сейчас находится 81 соотечественник. С каждым из них установлена связь по телефону или через соцсеть WeChat (группы Wuhan 2020 Uzbekistan, Embassy of Uzbekistan и Uzbekistan students №1).

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Теги:
госграница, граница, закрытие границы, границы, КПП, вирус, болезнь, Туркменистан, Узбекистан, Узбекистан, Китай, Китай, коронавирус



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