СМИ: Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном

КПП "Шават" закрыт по крайней мере до 14 февраля. Также известно, что вчера МИД Узбекистана объявил об эвакуации граждан республики из Китая.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Туркменистан закрыл контрольно-пропускные пункты "Шават" и "Фарап" на границе с Узбекистаном 31 января, информирует "Туркменньюс".

"КПП "Шават" закрыт по крайней мере до 14 февраля", - говорится в сообщении.

Также известно, что в связи с новыми требованиями местные жители с туркменской стороны успели наладить выгодный бизнес: перед туркменским КПП они продавали маски по 3 маната за штуку, хотя в аптеках города их дают по 3 штуки за 2 маната.

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Си Цзиньпину и народу Китая >>

Напомним, вчера МИД Узбекистана объявил об эвакуации граждан республики из Китая. Речь идет о всех узбекских гражданах, находящихся в КНР (в том числе в городе Ухань) в служебных и образовательных целях.

Узбекистан приступает к эвакуации своих граждан из Китая - даты вылета >>

По данным посольства Узбекистана в Пекине, на территории Китая сейчас находится 81 соотечественник. С каждым из них установлена связь по телефону или через соцсеть WeChat (группы Wuhan 2020 Uzbekistan, Embassy of Uzbekistan и Uzbekistan students №1).