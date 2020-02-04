РФ и Узбекистан договорились об обмене опытом возвращения детей из Сирии и Ирака

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова встретилась с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым для обсуждения вопросов репатриации детей из Сирии и Ирака, а также обмена лучшими практиками по их возвращению на родину. Об этом омбудсмен рассказала в своем Facebook.

"Сегодня состоялась встреча с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Хайриддиновым Мехреддином Акмаловичем. Обсуждали проблемы, которые возникают при организации процедуры репатриации детей с территорий Сирийской Арабской Республики, лагерей и Ирака", — написала Кузнецова.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова встретилась с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым для обсуждения вопросов репатриации детей из Сирии и Ирака

Уполномоченный уточнила, что в Узбекистане по поручению президента республики также реализуется проект по возвращению детей из зон боевых действий. Стороны обсудили все появившиеся трудности и договорились об обмене информацией, опытом, практикой реабилитации возвращенных детей.

"Возможно, настало время для объединения усилий коллег, занимающихся данным вопросом в других государствах. Ведь для тех, кто столкнулся с этой задачей, не секрет — сколько усилий, да и просто опасностей стоит за возвращением даже небольшой группы детей", — заключила Кузнецова.

Напомним, в мае прошлого года в Ташкент из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.

Второй этап гуманитарной операции осуществили в октябре. Тогда в РУз спецрейсом вернули из Ирака 64 ребенка.