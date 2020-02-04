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Встреча Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой с генеральным консулом Посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым

РФ и Узбекистан договорились об обмене опытом возвращения детей из Сирии и Ирака

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Детский омбудсмен при президенте России провела встречу с генконсулом посольства Узбекистана в РФ.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова встретилась с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым для обсуждения вопросов репатриации детей из Сирии и Ирака, а также обмена лучшими практиками по их возвращению на родину. Об этом омбудсмен рассказала в своем Facebook.

"Сегодня состоялась встреча с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Хайриддиновым Мехреддином Акмаловичем. Обсуждали проблемы, которые возникают при организации процедуры репатриации детей с территорий Сирийской Арабской Республики, лагерей и Ирака", — написала Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова встретилась с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым для обсуждения вопросов репатриации детей из Сирии и Ирака
Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова встретилась с генеральным консулом посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым для обсуждения вопросов репатриации детей из Сирии и Ирака

Уполномоченный уточнила, что в Узбекистане по поручению президента республики также реализуется проект по возвращению детей из зон боевых действий. Стороны обсудили все появившиеся трудности и договорились об обмене информацией, опытом, практикой реабилитации возвращенных детей.

Женщина-мусульманка на фоне сгоревших машин. Иллюстративное фото
© AFP 2018 / MOHAMED ABDIWAHAB
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"Возможно, настало время для объединения усилий коллег, занимающихся данным вопросом в других государствах. Ведь для тех, кто столкнулся с этой задачей, не секрет — сколько усилий, да и просто опасностей стоит за возвращением даже небольшой группы детей", — заключила Кузнецова.

Напомним, в мае прошлого года в Ташкент из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики. 

Второй этап гуманитарной операции осуществили в октябре. Тогда в РУз спецрейсом вернули из Ирака 64 ребенка.

Теги:
Узбекистан, Россия, Ирак, Сирия, Анна Кузнецова, дети



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