Грядут перемены: главу "Узбекистон темир йўллари" отстранили от должности

Причина - недостаточная организованность работы в транспортной сфере. Ранее, согласно постановлению правительства, от занимаемых должностей освободили еще ряд руководителей.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Хусниддин Хасилов освобожден от должности председателя правления "Узбекистон темир йўллари" и назначен его исполняющим обязанности, следует из данных компании на Едином портале корпоративной информации.

Кроме того, исполняющими обязанностями стали четыре заместителя руководителя и главный инженер-главный специалист компании.

Ранее от своих должностей были освобождены несколько замминистров транспорта, глава Агентства гражданской авиации, глава Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и глава Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ.

Причина следующая - недостаточная организованность работы в транспортной сфере. Кроме того, данные меры призваны повысить персональную ответственность руководителей.

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал индустрию перевозок республики за неконкурентоспособность. По его словам, работающие на базе национального авиаперевозчика компании "Узбекистон хаво йуллари" и Uzbekistan Airports до сих пор не наладили деятельность как самостоятельные организации.