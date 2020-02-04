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Грядут перемены: главу "Узбекистон темир йўллари" отстранили от должности

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13387414/Gryadut-peremeny-glavu-Uzbekiston-temir-yllari-otstranili-ot-dolzhnosti.html

Причина - недостаточная организованность работы в транспортной сфере. Ранее, согласно постановлению правительства, от занимаемых должностей освободили еще ряд руководителей.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Хусниддин Хасилов освобожден от должности председателя правления "Узбекистон темир йўллари" и назначен его исполняющим обязанности, следует из данных компании на Едином портале корпоративной информации.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев дал указание снизить цены на авиа и ж/д билеты

Кроме того, исполняющими обязанностями стали четыре заместителя руководителя и главный инженер-главный специалист компании.

Ранее от своих должностей были освобождены несколько замминистров транспорта, глава Агентства гражданской авиации, глава Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и глава Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ.

Причина следующая - недостаточная организованность работы в транспортной сфере. Кроме того, данные меры призваны повысить персональную ответственность руководителей.

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал индустрию перевозок республики за неконкурентоспособность. По его словам, работающие на базе национального авиаперевозчика компании "Узбекистон хаво йуллари" и Uzbekistan Airports до сих пор не наладили деятельность как самостоятельные организации.

Теги:
Железная дорога, руководитель



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