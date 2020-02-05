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Охват населения Узбекистана мобильной связью достиг 96%

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Общество
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Sputnik Узбекистан
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За прошедший год по республике было протянуто 10 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Их общая протяженность доведена до 36,6 тысячи километров.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. По итогам 2019 года уровень охвата населения Узбекистана мобильной связью достиг 96%.

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Данные приводит Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

За прошедший год в стране было установлено 2 017 базовых станций мобильной связи, теперь в Узбекистане их более 26 тысяч. Кроме того, было протянуто десять тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Их общая протяженность доведена до 36,6 тысячи километров.

В ведомстве отметили, что сегодня доступ к Интернету имеют 70% населения - 22 миллиона человек, среди них - 19 миллионов пользователей мобильного интернета.

В 2019 году на объектах паломничества, железнодорожных вокзалах, в аэропортах, на туристических объектах и в Ташкентском метрополитене было создано более 685 точек доступа к Wi-Fi.

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Как пообещали в министерстве, в 2020 году по республике будет проложено 12 тысяч километров волоконно-оптических линий связи и установлено 2,2 тысячи базовых станций мобильной связи.

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