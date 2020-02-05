Президент Узбекистана помиловал 58 заключенных

Глава республики подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 58 человек, которые совершили преступления "по неведению", "чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления", сообщает УзА.

Из них освобождаются из учреждений по исполнению наказания 44 лица — 41 лицо получает условно-досрочное освобождение, наказание трех лиц заменяется более мягким.

Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 14 лиц. В числе помилованных — две женщины.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

В предыдущий раз, в преддверии Дня конституции, президент помиловал 92 человека. Большинство из них принимали участие в деятельности запрещенных организаций.