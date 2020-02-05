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Колония общего режима

Президент Узбекистана помиловал 58 заключенных

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13398841/Prezident-Uzbekistana-pomiloval-58-zaklyuchennykh.html

Глава республики подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 58 человек, которые совершили преступления "по неведению", "чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления", сообщает УзА.

Из них освобождаются из учреждений по исполнению наказания 44 лица — 41 лицо получает условно-досрочное освобождение, наказание трех лиц заменяется более мягким.

Светлана Артыкова, заместитель генерального прокурора РУз
Sputnik / Дильшода Рахматова
Люди должны не бояться закона, а уважать его — зампрокурора Узбекистана
Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 14 лиц. В числе помилованных — две женщины.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

В предыдущий раз, в преддверии Дня конституции, президент помиловал 92 человека. Большинство из них принимали участие в деятельности запрещенных организаций.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Указ, помилование, Узбекистан



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