Первоклассников в феврале отпустят на дополнительные каникулы

Только для учеников 1-х классов предусматривается дополнительный недельный отпуск в феврале. Эти даты определяются самостоятельно администрациями школ.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В соответствии с Положением, утвержденным Кабинетом Министров № 140 от 15 марта 2017 года, для учеников 1-х классов в средних общеобразовательных учреждениях должны быть предоставлены дополнительные каникулы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

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В частности, только для учеников 1-х классов предусматривается дополнительный недельный отпуск в феврале. Эти даты определяются самостоятельно администрациями школ.

Напомним, в этом году зимние каникулы для студентов высших учебных заведений начались раньше - с 20 декабря и завершились 6 января. Это было сделано для того, чтобы студенты могли проголосовать на выборах в Олий Мажлис Узбекистана и кенгаши народных депутатов по месту постоянного проживания.