Узбекские студенты выйдут на каникулы гораздо раньше

Также во время каникул студентам будут предоставляться скидки на внутренние рейсы авиакомпаний и многое другое.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Хорошие новости: зимние каникулы для студентов высших учебных заведений начнутся раньше - с 20 декабря по 6 января, сообщает Министерство высшего и специального образования.

"Это сделано, чтобы студенты могли проголосовать на выборах в Олий Мажлис Узбекистана и кенгаши народных депутатов по месту постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Также с 5 по 22 декабря, а потом с 1 по 6 января компании Uzbekistan Airways и "Узбекистон темир йуллари" будут продавать студентам и учащимся билеты на внутренние рейсы со скидкой 50%.

Компаниям поручено увеличить количество мест на транспорте, а также в трехдневный срок открыть выездные кассы в местах, рекомендованных руководителями учебных заведений.

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Во время зимних каникул все спортивные секции и клубы в вузах, лицеях и колледжах будут работать в полную силу.

Напомним, в 2020-м дополнительным нерабочим днем в Узбекистане станет понедельник 23 марта.

Также в следующем году будут перенесены выходные дни: с субботы 4 января на четверг 2 января и с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

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А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.