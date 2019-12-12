Пятидневка и сокращение летних каникул: что предлагает ученикам Госкомтуризм

По информации ведомства, это позволит всем школьниками и студентам больше путешествовать по стране.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Государственный комитет по развитию туризма предложил внедрить в Узбекистане пятидневную учебную неделю для всех образовательных учреждений, сообщается в официальном релизе.

"Это позволит учащимся, студентам и их родителям больше путешествовать по стране", - говорится в сообщении.

Более того, чтобы продлить туристический сезон, предлагается увеличить срок зимних каникул за счет сокращения летних.

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Проектом Концепции развития молодежного туризма в Узбекистане на 2020−2025 годы предлагается целый ряд мер и проектов по популяризации путешествий среди молодых людей и привлечению молодых иностранных туристов.

Напомним, число туристических поездок в Узбекистан из России за девять месяцев 2019 года выросло на 32 процента — до 151 тысячи.

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Узбекистан активно работает над тем, чтобы стать привлекательным для туристов из разных стран. Как ранее рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, ожидается, что до конца этого года республику посетят 6,4-6,5 миллиона человек.

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Госкомтуризма Узбекистана 9 декабря опубликовал для общественного обсуждения проект указа президента, предусматривающий ряд важных изменений в сфере. В частности, комитет предложил с 1 июля 2020-го отменить регистрацию временно прибывших иностранных граждан.