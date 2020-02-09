Просто и наглядно: Китай создал для узбекских детей комикс о коронавирусе

В комиксе при помощи картинок и простого текста объясняется, чем опасен коронавирус, как можно им заразиться и что делать, чтобы этого не произошло.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Посольство Китая в Узбекистане опубликовало комикс, призванный объяснить детям, что такое коронавирус.

Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана уже предпринимало попытки рассказать детям о заболевании. В частности, на прошлой неделе во всех школах республики проводились диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции.

Однако позднее пользователи соцсетей высмеяли безграмотно составленный текст диктанта с огромным количеством орфографических, пунктуационных и логических ошибок.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 37 552 человек. Число скончавшихся - 813, количество вылечившихся - 2649 человек.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские ученые утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.