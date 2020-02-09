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Просто и наглядно: Китай создал для узбекских детей комикс о коронавирусе

© Sputnik / Мигель Кандела
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (77)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200209/13425997/V-Kitae-opublikovali-komiks-o-koronaviruse--ego-stoit-pokazat-detyam.html

В комиксе при помощи картинок и простого текста объясняется, чем опасен коронавирус, как можно им заразиться и что делать, чтобы этого не произошло.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Посольство Китая в Узбекистане опубликовало комикс, призванный объяснить детям, что такое коронавирус.

Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана уже предпринимало попытки рассказать детям о заболевании. В частности, на прошлой неделе во всех школах республики проводились диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции.

Однако позднее пользователи соцсетей высмеяли безграмотно составленный текст диктанта с огромным количеством орфографических, пунктуационных и логических ошибок.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 37 552 человек. Число скончавшихся - 813, количество вылечившихся - 2649 человек.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские ученые утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (77)

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Теги:
здоровье, дети, комиксы, Узбекистан, Китай, посольство, коронавирус



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