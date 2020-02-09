Просто и наглядно: Китай создал для узбекских детей комикс о коронавирусе

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Посольство Китая в Узбекистане опубликовало комикс, призванный объяснить детям, что такое коронавирус.
Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана уже предпринимало попытки рассказать детям о заболевании. В частности, на прошлой неделе во всех школах республики проводились диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции.
Однако позднее пользователи соцсетей высмеяли безграмотно составленный текст диктанта с огромным количеством орфографических, пунктуационных и логических ошибок.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 37 552 человек. Число скончавшихся - 813, количество вылечившихся - 2649 человек.
Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.
Между тем китайские ученые утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.