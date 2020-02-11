Новая дорожная развязка в Ташкенте почти готова

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Возведение новой трехуровневой транспортной развязки в Ташкенте близится к завершению, информирует "Узбекистон темир йуллари".
На сегодня проект реализован на более чем 90%.
"В настоящее время продолжается строительство новой транспортной развязки в Ташкенте, соединяющей один из крупнейших перекрестков города – улицы Ахангаран и Паркентская, а также Махтумкули и Аэропорт-Восточный", - говорится в сообщении.
В компании напоминают, что данный проект, строительство которого началось в мае 2018 года, в Узбекистане является первым в своем роде.
Он разработан специалистами АО "Боштранслойиха" и УП "Куприккурилишлойиха".
В соответствии с проектом на первом уровне развязки осуществилась прокладка тоннеля длиной более 500 метров, шириной 26,7 метра для перехода с улицы Паркентской на Ахангаранское шоссе. Согласно мировыми стандартами высота тоннеля составит 5,5 метра, в обоих направлениях будет обеспечено трехполосное автомобильное движение.
На втором этапе осуществляется строительство объездного путепровода диаметром 329,2 метра поверх тоннеля.
Третий уровень развязки – путепровод – свяжет улицы Махтумкули и дорогу, ведущую на Аэропорт-Восточный, протяжённостью 593 метра и шириной 26 метров. Эта часть объекта создаст удобства для автомобилей, движущихся в сторону Паркентского, Юкоричирчикского, Бостанлыкского районов Ташкентской области. В частности, появится современная магистраль, ведущая в регионы.
"Главное - на мосту не предусмотрено ни одного светофора, будет обеспечено бесперебойное движение транспорта", - говорится в сообщении.
Управляющий отряда №13 УП Трест "Куприккурилиш" Джамшид Тулаганов также отметил, что строительство данной развязки было велением времени, так как этот интенсивный участок дороги доставлял много неудобств водителям и жителям близлежащих домов, дорога часто "стояла" в пробке.
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С вводом в строй новой развязки пропускная способность данного участка будет составлять до 21 тысячи автомашин в час.
По словам специалистов, в скором времени заключительные строительные работы будут завершены.