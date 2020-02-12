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Собаки из приюта

В Узбекистане криминализируют жестокое обращение с животными

© AFP 2018 / ANDREJ ISAKOVIC
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13450743/V-Uzbekistane-kriminaliziruyut-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi.html

Уголовная ответственность должна быть установлена также за ущерб, причиненный флоре и фауне, атмосферным и водным ресурсам.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Узбекистане планируют установить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, сообщается в проекте Государственной программы на 2020 год.

"Уголовная ответственность должна быть установлена также за ущерб, причиненный флоре и фауне, атмосферным и водным ресурсам", - говорится в сообщении.

Также планируется усиление ответственности за существующие виды преступлений в этой сфере.

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За подготовку законопроектов по криминализации жестокого обращения с животными будут ответственны Генеральная прокуратура, Верховный суд, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

Планируется, что документы подготовят к 1 сентября.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

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Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Теги:
криминал, уголовная ответственность, уголовное дело, Узбекистан, Узбекистан, жестокость, животные, Животные



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