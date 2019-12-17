Жестокое убийство алабая в Самарканде: живодеры наказаны

Судья вынес решение и признал обоих виновными. Назначено наказание в виде трех МРЗП - больше 600 тысяч сумов каждому.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Узбекское Общество защиты животных Mehr va Oqibat добилось наказания двух водителей из Самарканда, убивших алабая Лархана, об этом сообщается на официальной страничке Facebook.

Благодаря слаженной работе, сегодня состоялся суд над живодерами, которые были запечатлены на видео.

Судья вынес решение и признал обоих виновными. Назначено наказание в виде трех МРЗП - больше 600 тысяч сумов каждому.

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Общество защиты животных на этом не остановилось и готовит второе обращение с требованием привлечь этих же людей за нарушение Правил дорожного движения и создание аварийной ситуации на дороге.

В данный момент проводится прокурорская проверка на предмет правовой оценки действий сотрудников органов внутренних дел, которые "жестко добивали собаку и в итоге застрелили", чем вызвали недовольство даже у тех граждан, кого она покусала.

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Напомним, несколько месяцев назад у узбекистанцев вызвала возмущение видеозапись, на которой молодого кобеля породы алабай намеренно пытаются задавить несколько водителей автомобилей. Позднее собаку добили сотрудники органов внутренних дел Самарканда.

"Коллектив ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat выражает благодарность членам ННО "Терра" за тесное сотрудничество, а также некоторым сотрудникам Следственного управления органов внутренних дел Самаркандской области, которые откликнулись и помогали нам", - говорится в сообщении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.