Самарканд расширится втрое и станет городом-миллионником

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Территория Самарканда к 2040 году увеличится почти втрое – с 11,2 тысячи га до 30 тысяч га. Близлежащие населенные пункты – Джамбай, Янгидаргом, Тайлак, Ургут — станут городами-спутниками. Население Самарканда достигнет 1,1 млн человек.

По данным на начало 2018 года, оно составляет около 540 тысяч, то есть спустя два десятилетия число горожан увеличится вдвое. Такой прогноз содержится в проекте постановления правительства Узбекистана об утверждении генерального плана Самарканда, разработанном Министерством строительства республики.

К 2040 году Минстрой планирует увеличить объем жилья в этом городе с 6,1 млн кв. м. до 22 млн. Причем упор будет сделан на одно- и двухэтажные дома, на которые придется 60% от общего объема новостроек. Здания высотой в три-пять этажей составят 30% от нового жилищного фонда города, 10% придется на многоквартирные высотки.

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В генеральном плане предусмотрено возведение дополнительных школ, больниц, гостиниц, торговых точек и прочих объектов городской инфраструктуры с учетом темпов роста Самарканда.

При этом любое строительство или реконструкция имеющихся зданий в центральной части города на площади 1,1 тысячи га будет осуществляться исключительно после утверждения планов Министерством культуры. В целом же при разработке генплана будут учтены рекомендации ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия Самарканда.