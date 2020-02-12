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В Самарканде открылся фестиваль Шарк тароналари

Самарканд расширится втрое и станет городом-миллионником

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13456093/Samarkand-rasshiritsya-vtroe-i-stanet-gorodom-millionnikom.html

В генеральном плане предусмотрено возведение дополнительных школ, больниц, гостиниц, торговых точек и прочих объектов городской инфраструктуры с учетом темпов роста Самарканда.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Территория Самарканда к 2040 году увеличится почти втрое – с 11,2 тысячи га до 30 тысяч га. Близлежащие населенные пункты – Джамбай, Янгидаргом, Тайлак, Ургут — станут городами-спутниками. Население Самарканда достигнет 1,1 млн человек.

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По данным на начало 2018 года, оно составляет около 540 тысяч, то есть спустя два десятилетия число горожан увеличится вдвое. Такой прогноз содержится в проекте постановления правительства Узбекистана об утверждении генерального плана Самарканда, разработанном Министерством строительства республики.

К 2040 году Минстрой планирует увеличить объем жилья в этом городе с 6,1 млн кв. м. до 22 млн. Причем упор будет сделан на одно- и двухэтажные дома, на которые придется 60% от общего объема новостроек. Здания высотой в три-пять этажей составят 30% от нового жилищного фонда города, 10% придется на многоквартирные высотки.

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В генеральном плане предусмотрено возведение дополнительных школ, больниц, гостиниц, торговых точек и прочих объектов городской инфраструктуры с учетом темпов роста Самарканда.

При этом любое строительство или реконструкция имеющихся зданий в центральной части города на площади 1,1 тысячи га будет осуществляться исключительно после утверждения планов Министерством культуры. В целом же при разработке генплана будут учтены рекомендации ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия Самарканда.

Теги:
проект, Узбекистан, Министерство строительства, Строительство, население, Самарканд



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