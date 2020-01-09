Китай и США построят под Самаркандом завод по производству пищевых продуктов

Предприятие будет выпускать упакованную воду, натуральные соки и молочные продукты. Вся продукция пойдет на экспорт.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Самаркандской области инвесторами из США и Китая будет построен завод по производству готовых пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана.

Трехстороннее соглашение было подписано в сентябре прошлого года между Самаркандским областным хокимиятом, американской компанией GMFR Global group Co.LTD и китайским холдингом Beijing Huiyuan Holding Co.LTD.

Агентство по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана Встреча с представителями американской компании GMFR Global group Co.LTD.

Предприятие ежегодно будет выпускать 20 миллионов тонн упакованной воды, соков и молочных продуктов, причем вся продукция пойдет на экспорт.

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Оборудование для производства натурального сока будет завезено в республику уже в ближайшее время. Его стоимость составляет около 100 миллионов долларов.

Ранее Китай стал основным инвестором в строительстве завода по исследованию и переработке лекарственных растений, на основе которых планируется выпуск линейки фармацевтических препаратов.