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В Узбекистане началась внеплановая вакцинация детей от кори

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13459940/V-Uzbekistane-nachalas-vneplanovaya-vaktsinatsiya-detey-ot-kori.html

На сегодня прививку уже получило более 20 тысяч детей. Она делается в дошкольных образовательных организациях и семейных поликлиниках.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Ташкенте, Самаркандской и Кашкадарьинской областях началась внеплановая массовая вакцинация детей против кори, информирует хокимият.

"Вакцинация детей от 6 месяцев до 5 лет против кори началась с 10 февраля и продлится до 20 числа", - говорится в сообщении.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Яшнабадского района Ташкента Гульнары Закировой, в некоторых европейских государствах зарегистрированы смертные случаи среди малышей, болевших корью.

"Чтобы обезопасить наших деток, мы проводим сейчас массовую иммунизацию", - пояснила она.

Также известно, что ребят, однократно привитых в один год, вакцинируют повторно, поскольку иммунитет еще не выработался, потому что вторая вакцина идет только в шесть лет.

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По информации хокимията, все пункты прививок укомплектованы прививочными бригадами, холодильными сумками для транспортировки вакцины и противошоковыми аптечками.

На сегодня прививку уже получило более 20 тысяч детей. Она делается в дошкольных образовательных организациях и семейных поликлиниках.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Медицина, дети, корь, вакцинация, Вакцина, прививки, Кашкадарьинская область, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Ташкент, Ташкент



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