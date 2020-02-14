Помпео указал на слабость инфраструктуры Узбекистана в контексте коронавируса

Помпео обратил внимание на неготовность инфраструктуры таких соседей КНР, как Казахстан и Узбекистан, противостоять вирусу.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США планируют финансово помочь Казахстану и Узбекистану, которые остро нуждаются в этом из-за угрозы коронавируса, пишет РИА Новости.

Помпео обратил внимание на неготовность инфраструктуры таких соседей КНР, как Казахстан и Узбекистан, противостоять вирусу.

"Мы обеспокоены тем, что есть места без адекватной инфраструктуры (для защиты от вируса). Так, я был в Узбекистане и Казахстане, местах с протяженными границами с Китаем, которые также не имеют возможности справиться с какой-либо масштабной угрозой, как коронавирус", - сказал он.

По его словам, уже выделено 100 миллионов долларов помощи и будет больше.

Напомним, более 770 человек, вернувшихся из Китая, находятся на двухнедельном карантине в Узбекистане из-за коронавируса.

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Шестого февраля в Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая.

Вспышка смертельного вируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.

Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Коронавирус получил официальное название >>

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.