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В Бухарской области вынесли приговор браконьерам

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13467775/V-Bukharskoy-oblasti-vynesli-prigovor-brakoneram.html

На заключительном судебном заседании в Каракульском районе четверо из пяти граждан Узбекистана, совершивших нарушения, приговорены к ограничению свободы сроком на 3 года, 1 человек - сроком на 4 года.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Браконьеров, которые незаконно застрелили двоих джейранов, приговорили к ограничению свободы сроком от 3 до 4 лет и к выплате ущерба в размере 66,9 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии и охране окружающей среды.

Бухарский олень. Иллюстративное фото
Facebook / Natalya Marmazinskaya
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Напомним, в ночь с 24 на 25 августа 2019 года в Бухарской области были задержаны нарушители с охотничьими ружьями. Они незаконно застрелили занесенных в Красную книгу джейранов на территории государственного лесного хозяйства Каракульского района Бухарской области. В отношении браконьеров было возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РУз.

На заключительном судебном заседании в Каракульском районе четверо из пяти граждан Узбекистана, совершивших нарушения, приговорены к ограничению свободы сроком на 3 года, 1 человек - сроком на 4 года.

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Вместе с тем суд постановил взыскать с подсудимых ущерб в размере 66 900 000 сумов.

Теги:
борьба с браконьерством, браконьеры, Красная книга, экология, Госкомэкологии



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