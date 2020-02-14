В Бухарской области вынесли приговор браконьерам

На заключительном судебном заседании в Каракульском районе четверо из пяти граждан Узбекистана, совершивших нарушения, приговорены к ограничению свободы сроком на 3 года, 1 человек - сроком на 4 года.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Браконьеров, которые незаконно застрелили двоих джейранов, приговорили к ограничению свободы сроком от 3 до 4 лет и к выплате ущерба в размере 66,9 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии и охране окружающей среды.

Напомним, в ночь с 24 на 25 августа 2019 года в Бухарской области были задержаны нарушители с охотничьими ружьями. Они незаконно застрелили занесенных в Красную книгу джейранов на территории государственного лесного хозяйства Каракульского района Бухарской области. В отношении браконьеров было возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РУз.

На заключительном судебном заседании в Каракульском районе четверо из пяти граждан Узбекистана, совершивших нарушения, приговорены к ограничению свободы сроком на 3 года, 1 человек - сроком на 4 года.

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Вместе с тем суд постановил взыскать с подсудимых ущерб в размере 66 900 000 сумов.