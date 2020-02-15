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Фуры на таможенном посту

Внести изменения в грузовую таможенную декларацию стало проще

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200215/13470947/Protsedura-vneseniya-izmeneniy-v-gruzovuyu-tamozhennuyu-deklaratsiyu-stala-prosche.html

Вводится система информационного обмена между декларантом и таможенными органами – система обмена информацией, с помощью которой подаются и принимаются дополнительные документы.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции на своем Telegram-канале сообщила о том, что постановление "Об утверждении Положения о порядке изменения, внесения дополнений, переоформления, отзыва и аннулирования грузовой таможенной декларации" прошло государственную регистрацию.

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Это означает, что теперь внесение изменений и дополнений в грузовую таможенную декларацию (ГТД) будет осуществляться путем отдельной относительно упрощенной электронной формы заполнения грузовой таможенной декларации.

Это, в свою очередь, освобождает участников внешней экономической деятельности от обязательства заполнять и представлять новую ГТД для внесения изменений только в одну ее графу.

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Кроме того, вводится система информационного обмена между декларантом и таможенными органами – система обмена информацией, с помощью которой подаются и принимаются дополнительные документы.

Постановлением, также, устанавливается порядок изменения и (или) дополнения декларации таможенной стоимости, заполнения формы внесения изменений грузовой таможенной декларации, представления ее в таможенные органы, оформления, внесения в нее изменения и (или) дополнения.

Постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Постановление, изменения, декларация, Государственный таможенный комитет, таможенный досмотр



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