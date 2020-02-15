Внести изменения в грузовую таможенную декларацию стало проще

Вводится система информационного обмена между декларантом и таможенными органами – система обмена информацией, с помощью которой подаются и принимаются дополнительные документы.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции на своем Telegram-канале сообщила о том, что постановление "Об утверждении Положения о порядке изменения, внесения дополнений, переоформления, отзыва и аннулирования грузовой таможенной декларации" прошло государственную регистрацию.

Это означает, что теперь внесение изменений и дополнений в грузовую таможенную декларацию (ГТД) будет осуществляться путем отдельной относительно упрощенной электронной формы заполнения грузовой таможенной декларации.

Это, в свою очередь, освобождает участников внешней экономической деятельности от обязательства заполнять и представлять новую ГТД для внесения изменений только в одну ее графу.

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Кроме того, вводится система информационного обмена между декларантом и таможенными органами – система обмена информацией, с помощью которой подаются и принимаются дополнительные документы.

Постановлением, также, устанавливается порядок изменения и (или) дополнения декларации таможенной стоимости, заполнения формы внесения изменений грузовой таможенной декларации, представления ее в таможенные органы, оформления, внесения в нее изменения и (или) дополнения.

Постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.