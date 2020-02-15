Бухарский питомник "Джейран" просит друзей о помощи

Сегодня на огороженной территории обитают 955 джейранов, 155 куланов и 25 лошадей Пржевальского. Природа может прокормить лишь часть и них. Спасти остальных – задача питомника.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. В числе друзей бухарского питомника "Джейран" - неравнодушные люди и представители компаний, добровольные взносы которых помогают спасать животных. Ведь, к сожалению, природной кормовой базы заповедника хватает не на всех обитателей питомника. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе природоохранной организации.

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Для справки: "Джейран" находится на юго-западе пустыни Кызылкум и уже более 40 лет занимается разведением редких, в том числе, животных, занесенных в Красную книгу. Благодаря его деятельности происходит постоянный рост популяции джейранов, куланов, лошадей Пржевальского, бухарских горных баранов, бухарских оленей и винторогих козлов.

"Вопрос покупки корма неумолимо встает перед питомником каждый год. Сегодня на огороженной территории обитают 955 джейранов, 155 куланов и 25 лошадей Пржевальского. Природа может прокормить лишь часть и них. Спасти остальных – наша задача. Сотрудники питомника периодически собирают на соседних территориях разнотравье, камыш, верблюжью колючку, кандым, но этого недостаточно," - сказал директор Бухарского специализированного питомника "Джейран" Шавкат Болтаев.

При этом специалисты подчеркнули, что подкормка животных в питомнике осуществляется круглый год.

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"Джейран" очень надеется на поддержку представителей бизнеса. Кстати, сотрудники центра предоставляют благотворителям полный отчет по всем потраченным средствам. Также на территории питомника установлен стенд с названиями компаний, входящих в "Клуб друзей".