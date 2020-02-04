Узбекские стартаперы пройдут обучение в "Сколково"

Программа предусматривает проведение лекций, семинаров, тренингов, детальный анализ проекта участников, их операционную поддержку и консультирование, интеграцию в сколковское инновационное сообщество, знакомство с российскими партнерами.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Представители 25 стартап-компаний Узбекистана отправились в Москву для участия в программе "Софтлендинг", проводимой фондом "Сколково", сообщает Министерство инновационного развития страны.

Поездка осуществляется в рамках соглашения, подписанного 20 ноября 2019 года между Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и некоммерческим Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково").

Проводимая три раза в год (апрель, июнь, октябрь) программа "Софтлендинг" знакомит зарубежные высокотехнологичные компании с возможностями российской инновационной инфраструктуры, рынком, правилами ведения бизнеса в РФ, партнерами Фонда.

Программа предусматривает проведение лекций, семинаров, тренингов, детальный анализ проекта участников, их операционную поддержку и консультирование, интеграцию в сколковское инновационное сообщество, знакомство с российскими партнерами.

Участникам предоставляется рабочее место в коворкинге Технопарка на срок проведения программы. После завершения программы они могут подать заявку на статус резидента "Сколково".