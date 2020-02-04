18:04 04 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Центр Сколково

Узбекские стартаперы пройдут обучение в "Сколково"

Мининноваций РУз
В мире
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1288/43/12884371.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200204/13385533/Uzbekskie-startapery-proydut-obuchenie-v-Skolkovo.html

Программа предусматривает проведение лекций, семинаров, тренингов, детальный анализ проекта участников, их операционную поддержку и консультирование, интеграцию в сколковское инновационное сообщество, знакомство с российскими партнерами.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Представители 25 стартап-компаний Узбекистана отправились в Москву для участия в программе "Софтлендинг", проводимой фондом "Сколково", сообщает Министерство инновационного развития страны.

Здание московской школы управления Сколково
© Sputnik / Алексей Куденко
Школа "Сколково" поможет привлечь венчурный капитал для технопарка в Ташкенте

Поездка осуществляется в рамках соглашения, подписанного 20 ноября 2019 года между Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и некоммерческим Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково").

Проводимая три раза в год (апрель, июнь, октябрь) программа "Софтлендинг" знакомит зарубежные высокотехнологичные компании с возможностями российской инновационной инфраструктуры, рынком, правилами ведения бизнеса в РФ, партнерами Фонда.

Программа предусматривает проведение лекций, семинаров, тренингов, детальный анализ проекта участников, их операционную поддержку и консультирование, интеграцию в сколковское инновационное сообщество, знакомство с российскими партнерами.

Участникам предоставляется рабочее место в коворкинге Технопарка на срок проведения программы. После завершения программы они могут подать заявку на статус резидента "Сколково".

Теги:
Россия, Узбекистан, Обучение, стартап, министерство, Инновации, Сколково



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Huoshenshan Hospital ready to join in battle against coronavirus
Построили за 10 дней: как выглядит больница для больных коронавирусом в Ухане
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться