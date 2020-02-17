Разыскиваются узбекские красотки для международного конкурса

Финалисткам придется подготовить небольшие видеовизитки, где будет рассказываться о глобальных проблемах человечества и пути их решения.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Узбекистане ищут красивых актрис модельной внешности для участия в юбилейном Международном фестивале "Краса Вселенной-2021", сообщается в пресс-релизе.

В состязании могут принять участие незамужние творческие девушки, у которых на данный момент нет детей. Возраст - от 18 до 30 лет с гражданством в любой стране мира.

Также оргкомитет готов рассмотреть анкеты от участниц, которые на данный момент находятся в разводе, но не имеют детей.

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Здесь можно заполнить анкету начинающим актрисам-красоткам из Узбекистана.

Финал пятого юбилейного Международного фестиваля "Краса Вселенной-2021" пройдет в октябре/ноябре 2020 года в одном из престижных концертных залов Москвы.

Организаторы фестиваля решили заменить дефиле в купальниках на творческие и интеллектуальные конкурсы. Финалисткам придется подготовить небольшие видеовизитки, где будет рассказываться о глобальных проблемах человечества и пути их решения.

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Кроме того, в финале фестиваля будет отведено место юмору, где девушкам предстоит задавать каверзные вопросы членам жюри, которые будут также ставить баллы за них.

Планируется стандартный творческий конкурс неожиданных вопросов от членов жюри. Образцы вопросов можно посмотреть в отрывке передачи "Давай поженимся" на Первом канале, которые задавал продюсер фестиваля (выполнял роль жениха на передаче) своей потенциальной невесте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Хромов (@leonid_khromov) 8 Дек 2019 в 1:47 PST

Пожалуй, самый интересный творческий конкурс проекта будет заключаться в тестировании финалисток международного фестиваля на наличие у них актерских талантов.

В случае если победительница состязания будет обладать достаточными актерскими способностями, то она сможет принять участие в съемках фестивального короткометражного десятиминутного фильма "Улыбка напрокат" в главной роли вместе с продюсером и президентом Международного фестиваля "Краса Вселенной", который также снимется в фильме в главной роли.

Напомним, что обладательницей титула "Краса Вселенной-2020" стала россиянка Ольга Самуйлова, проживающая в Твери.