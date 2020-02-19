Первый Международный авиационный форум стартовал в Ташкенте

Аэропорты Андижана и Навои будут включены в режим "открытое небо". Остальные авиагавани начнут свою деятельность уже в марте.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Сегодня, 19 февраля, в Ташкенте в выставочном комплексе "Узэкспоцентр" стартовал Первый Международный авиационный форум Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Форум открыл заместитель премьер-министра – председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

"Совершенствование транспортной системы является одним из важнейших условий развития туризма. Именно поэтому сегодня президент Узбекистана уделяет большое внимание авиационной отрасли. В связи с этим было создано Министерство транспорта для улучшения системы государственного управления, и НАК "Узбекистон хаво йуллари" была разделена на две независимые компании Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports", - говорит он.

Выступая на мероприятии, министр транспорта Элер Ганиев также рассказал о работе, проводимой для увеличения потока туристов и улучшения транспортной системы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Международный авиационный форум в Ташкенте

"Аэропорты Андижана и Навои будут включены в режим "открытое небо". Остальные авиагавани начнут свою деятельность уже в марте", - говорит Ганиев.

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"Планируется ряд крупных инфраструктурных проектов по улучшению состояния аэропортов. В частности, строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы в Самаркандском международном аэропорту увеличит пропускную способность с 500 пассажиров в час до 1 500. В результате строительства новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Термез", реконструкции аэропорта "Андижан" будет создана возможность обслуживать самолеты всех типов, увеличится количество рейсов в 2-3 раза", - сказал министр транспорта.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Международный авиационный форум в Ташкенте

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По словам Элера Ганиева, для качественного осуществления этих мероприятий в соответствии с лучшей международной практикой привлечены специалисты Всемирного банка. Они принимают непосредственное участие в разработке стратегии развития авиации, направленной на либерализацию авиационного рынка и внедрение современных методов управления в данной области.

По словам Равшана Исмоилова, председателя Uzbekistan Airports, разработана программа по реновации существующих в Узбекистане аэропортов, что послужит реализации долгосрочной стратегии развития авиагаваней, привлечению инвестиций, укреплению сотрудничества с международными компаниями и оптимизации обслуживания пассажиров.