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Назначены руководитель нового министерства и его заместители

Spuntik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200219/13501943/Naznacheny-rukovoditel-novogo-ministerstva-i-ego-zamestiteli.html

Министром по поддержке махалли и семьи назначен Рахмат Маматов, который ранее возглавлял благотворительный фонд "Махалля". Его первым заместителем стала Эльмира Боситхонова, руководившая до этого работой Комитета женщин.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Стало известно кто возглавит новое министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан.

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Напомним, создание нового ведомства неделю назад инициировал глава государства в ходе видеоселекторного совещания, посвященного проблемам совершенствования традиционного общественного института самоуправления граждан. А вчера был принят профильный указ, в соответствии с которым была образована новая структура и определены ее приоритетные задачи.

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Известно, что министром по поддержке махалли и семьи назначен Рахмат Маматов, который ранее возглавлял благотворительный фонд "Махалля". Его первым заместителем стала Эльмира Боситхонова, руководившая до этого работой Комитета женщин.

Другими заместителями министра стали Содикжон Турдиев - бывший председатель фонда "Нуроний", Ботир Парпиев, ранее замещавший руководителя совета "Махалла" и Азизбек Икромов, который вместе с тем сохранит занимаемый им с 2019 года пост замминистра главы МВД по охране общественного порядка.

Напомним, на видеоселекторном совещании неделю назад президент озвучил, что в новой структуре приоритетное значение будет придаваться работе с женщинами. Сотрудницы комитетов женщин, махаллей продолжат свою деятельность в новой структуре, значительно возрастет их статус, условия оплаты труда и материального стимулирования.

Срок полномочия председателей махалли продлят с трех до пяти лет. У председателя будут три заместителя. Отныне инспекторы по профилактике станут одновременно занимать должность заместителя председателя схода граждан по вопросам правопорядка. На этот пост будут назначать сроком на пять лет.

Теги:
назначение, министр, махалля, семья, министерство



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