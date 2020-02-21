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Ташкент планирует привлечь сингапурскую компанию для переработки мусора

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200221/13518303/Tashkent-planiruet-privlech-singapurskuyu-kompaniyu-dlya-pererabotki-musora.html

Технологии по переработке мусора рассчитаны на малые территории, не загрязняют окружающую среду, а технологии по очистке воды полезны для улучшения санитарного состояния каналов и их благоустройства.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В хокимияте Ташкента встретились представители сингапурской компании Alpha Global Capital (S) Pte. Ltd. и руководители ПО "Махсустранс" и ГУП "Сувсоз", а также заместитель директора департамента по развитию туризма Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Мусорные контейнеры
© CC0 / Unsplash / Paweł Czerwiński
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Говорили об организации переработки отходов. Планируется в дальнейшем вывести данное направление на новый этап развития. Представители сингапурской компании поделились опытом в этой сфере. На сегодняшний день во всем мире растет интерес к разработанной ими технике и технологиям, предназначенным для оптимизации процессов по переработке мусора.

Сингапурские партнеры разработали технологии для производства экологически чистых удобрений, изготовления строительных материалов из переработанных твердых и комбинированных отходов, которые используются также для очистки воды.

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Предлагаемые Alpha Global Capital (S) Pte. Ltd. технологии рассчитаны на малые территории, не требуют транспортных расходов, не загрязняют окружающую среду вредными веществами, а также энергосберегающие, а технологии по очистке воды полезны для улучшения санитарного состояния каналов и их благоустройства.

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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Вообще в последние годы внимание к сортировке и переработке неразлагаемых отходов заметно повысился среди населения Узбекистана. К примеру, глава проекта Hashar Week Суна Парк в недавней беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан упрекнула UzAirways в пренебрежении экокультурой.

Она отметила, что национальный авиаперевозчик "Узбекистон хаво йуллари" до сих пор использует на борту пластиковую упаковку и в бизнес-классе, и в эконом, хотя другие авиакомпании давно перешли на экологичные материалы. При этом Суна Парк добавила, что культура — это не то, что подписывается с документами государственных органов, а очень сложный механизм, который должен многоступенчато, многослойно развиваться со всех сторон при участии бизнеса, гражданского общества и госорганов.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, Сингапур, переработка отходов, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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