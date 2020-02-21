Ташкент планирует привлечь сингапурскую компанию для переработки мусора

Технологии по переработке мусора рассчитаны на малые территории, не загрязняют окружающую среду, а технологии по очистке воды полезны для улучшения санитарного состояния каналов и их благоустройства.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В хокимияте Ташкента встретились представители сингапурской компании Alpha Global Capital (S) Pte. Ltd. и руководители ПО "Махсустранс" и ГУП "Сувсоз", а также заместитель директора департамента по развитию туризма Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Говорили об организации переработки отходов. Планируется в дальнейшем вывести данное направление на новый этап развития. Представители сингапурской компании поделились опытом в этой сфере. На сегодняшний день во всем мире растет интерес к разработанной ими технике и технологиям, предназначенным для оптимизации процессов по переработке мусора.

Сингапурские партнеры разработали технологии для производства экологически чистых удобрений, изготовления строительных материалов из переработанных твердых и комбинированных отходов, которые используются также для очистки воды.

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Предлагаемые Alpha Global Capital (S) Pte. Ltd. технологии рассчитаны на малые территории, не требуют транспортных расходов, не загрязняют окружающую среду вредными веществами, а также энергосберегающие, а технологии по очистке воды полезны для улучшения санитарного состояния каналов и их благоустройства.

Вообще в последние годы внимание к сортировке и переработке неразлагаемых отходов заметно повысился среди населения Узбекистана. К примеру, глава проекта Hashar Week Суна Парк в недавней беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан упрекнула UzAirways в пренебрежении экокультурой.

Она отметила, что национальный авиаперевозчик "Узбекистон хаво йуллари" до сих пор использует на борту пластиковую упаковку и в бизнес-классе, и в эконом, хотя другие авиакомпании давно перешли на экологичные материалы. При этом Суна Парк добавила, что культура — это не то, что подписывается с документами государственных органов, а очень сложный механизм, который должен многоступенчато, многослойно развиваться со всех сторон при участии бизнеса, гражданского общества и госорганов.