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Стакан с водой

Власти Ташкента пообещали в 2020 году обеспечить питьевой водой всех горожан

FRANCK FIFE / AFP
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200222/13522457/Vlasti-Tashkenta-poobeschali-v-2020-godu-obespechit-pitevoy-vodoy-vsekh-gorozhan.html

В столице планируется проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов, а также увеличить мощности водоочистных сооружений "Боз Су" и "Салар".

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента в 2020 году намерен обеспечить питьевой водой всех жителей города. О том, какие меры будут предприняты для этого, представители столичной администрации рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"На территории махаллей "Мажнунтол", "Бектемир", "Олтин топган", "Бинокор", по улицам Хусайна Бойкаро и Зироат Бектемирского района намечено проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов. В результате доступ к централизованному водоснабжению получат свыше 6,8 тысячи жителей, а уровень обеспеченности населения столицы питьевой водой достигнет 100 процентов", — говорится в публикации на официальном сайте главы республики.

Кроме того, планируется увеличить мощности водоочистных сооружений "Боз Су" и "Салар" на 200 тысяч кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет внедрена единая система учета всех объектов питьевого водоснабжения и канализации. Ее планируется реализовать до конца 2020 года.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, вода, Узбекистан, Хокимият Ташкента, Ташкент



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