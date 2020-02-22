Власти Ташкента пообещали в 2020 году обеспечить питьевой водой всех горожан

В столице планируется проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов, а также увеличить мощности водоочистных сооружений "Боз Су" и "Салар".

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента в 2020 году намерен обеспечить питьевой водой всех жителей города. О том, какие меры будут предприняты для этого, представители столичной администрации рассказали президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

"На территории махаллей "Мажнунтол", "Бектемир", "Олтин топган", "Бинокор", по улицам Хусайна Бойкаро и Зироат Бектемирского района намечено проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов. В результате доступ к централизованному водоснабжению получат свыше 6,8 тысячи жителей, а уровень обеспеченности населения столицы питьевой водой достигнет 100 процентов", — говорится в публикации на официальном сайте главы республики.

Кроме того, планируется увеличить мощности водоочистных сооружений "Боз Су" и "Салар" на 200 тысяч кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет внедрена единая система учета всех объектов питьевого водоснабжения и канализации. Ее планируется реализовать до конца 2020 года.