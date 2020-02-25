Штраф за "неправильное проведение свадеб" может достигать 11 млн сумов

С 1 января этого года в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы. Соблюдение новых требований будут контролировать депутаты, председатели сходов граждан махалли и инспекторы по профилактике ОВД.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажиса рассмотрели законопроект, который предусматривает установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

Об этом сообщил депутат Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.

За нарушение установленных правил лица должны будут заплатить штраф в размере десяти базовых расчетных величин — около 2, 23 милллиона сумов.

Должностные лица банкетных залов, ресторанов и кафе за нарушения будут оштрафованы на 30 базовых расчетных величин — примерно 6,69 миллиона сумов.

За повторное нарушение правил проведения свадеб, семейных торжеств и прочих мероприятий, совершенное в течение одного года, придется заплатить уже 50 базовых расчетных величин — 11,1 миллиона сумов.

Напомним, с 1 января этого года в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.

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Семейные мероприятия могут проводиться в течение трех дней в промежутке с 06.00 до 23.00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23.00 теперь в Узбекистане не допускается.

Соблюдение изложенных в документе требований будут контролировать депутаты, председатели сходов граждан махалли и инспекторы по профилактике органов внутренних дел.