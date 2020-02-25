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Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента

В Узбекистане еще сильнее ужесточат наказание за вырубку деревьев

Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200225/13534017/V-Uzbekistane-esche-silnee-uzhestochat-nakazanie-za-vyrubku-derevev.html

Госкомэкологии полностью разделяет озабоченность узбекистанцев вопиющими случаями нарушения моратория на вырубку деревьев.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказания за незаконную вырубку деревьев, сообщает Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.

"Госкомэкологии полностью разделяет озабоченность узбекистанцев вопиющими случаями нарушения моратория на вырубку деревьев и выступает за усиление уголовной ответственности в отношении виновных. Восполнить страдающий из-за них зеленый покров страны поможет другая инициатива комитета – масштабные акции по высадке новых деревьев", - говорится в сообщении.

Комитет выступил с инициативой ужесточить наказание по статье 198 Уголовного кодекса ("Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений"), предусмотрев увеличение суммы штрафов (сейчас – до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне – до 360 часов) и исправительных работ (сегодня – до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время – до 3 лет).

В Ташкенте полным ходом идет посадка новых деревьев на месте вырубленной рощи - видео >>

Соответствующие поправки в законодательство находятся на стадии проработки и скоро будут представлены в компетентные инстанции.

Напомним, в четверг в махалле имени Юнуса Раджаби застройщик вырубил целую рощу. Под незаконную вырубку попало 81 дерево.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль столичный хокимият. Делом также заинтересовалась Генпрокуратура. 

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К уголовной ответственности были привлечены должностные лица районного хокимията и компании-застройщика "Building And Supplies". Нескольким чиновникам был сделан выговор, еще несколько — уволены.

Однако во всей этой истории есть и кое-что хорошее: 23 февраля началась высадка новых деревьев. Местные жители совсем скоро смогут любоваться красивым парком, в котором планируется высадить более 150 различных деревьев.

Теги:
природа, Госкомэкологии, экология, эколог, деревья, Узбекистан, Узбекистан



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