В Узбекистан из РФ поступила партия наборов для диагностики коронавируса

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В утреннем выпуске эфира телеканала "Россия 24" рассказали, что в Узбекистан прямиком из Новосибирска поступила первая партия наборов для диагностики коронавируса.
Согласно информации, Новосибирский институт поставил в Узбекистан диагностические наборы собственного производства, которых хватит примерно на тысячу исследований.
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В целях предотвращения проникновения и распространения беспокоящего весь мир коронавируса, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения в Узбекистане проводятся необходимые мероприятия еще с начала февраля.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации в целях противостояния распространению инфекции и согласования профилактических мероприятий в областном управлении здравоохранения, центрах санитарно-эпидемиологического надзора, во всех городских и районных медицинских объединениях организованы штабы.
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Сегодня в лаборатории вирусологии областного центра санитарно-эпидемиологического надзора налажена работа по определению четырех видов гриппа и семи видов ОРВИ.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 711. 2663 из них — в Китае. На втором месте по смертности — Иран (16 смертей). По 11 человек погибли в Южной Корее и Италии.
Эпидемия охватила 29 стран.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.