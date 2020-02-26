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Ученый микробиолог в процессе исследований. Архивное фото

В Узбекистан из РФ поступила партия наборов для диагностики коронавируса

James Gathany
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (119)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200226/13541720/V-Uzbekistan-iz-RF-postupila-partiya-naborov-dlya-diagnostiki-koronavirusa.html

Новых российских диагностических наборов хватит примерно на тысячу исследований в республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В утреннем выпуске эфира телеканала "Россия 24" рассказали, что в Узбекистан прямиком из Новосибирска поступила первая партия наборов для диагностики коронавируса.

Согласно информации, Новосибирский институт поставил в Узбекистан диагностические наборы собственного производства, которых хватит примерно на тысячу исследований.

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В целях предотвращения проникновения и распространения беспокоящего весь мир коронавируса, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения в Узбекистане проводятся необходимые мероприятия еще с начала февраля.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в целях противостояния распространению инфекции и согласования профилактических мероприятий в областном управлении здравоохранения, центрах санитарно-эпидемиологического надзора, во всех городских и районных медицинских объединениях организованы штабы.

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Сегодня в лаборатории вирусологии областного центра санитарно-эпидемиологического надзора налажена работа по определению четырех видов гриппа и семи видов ОРВИ.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 711. 2663 из них — в Китае. На втором месте по смертности — Иран (16 смертей). По 11 человек погибли в Южной Корее и Италии.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (119)
Теги:
Новосибирская область, Новосибирск, научные исследования, Эпидемия, вирус, коронавирус, гуманитарная помощь, помощь, помощь, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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