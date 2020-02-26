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Гульнара Каримова

На что готова ради свободы: Каримова написала письмо президенту Узбекистана

© AFP 2018 / Amy Sussman
Общество
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96801
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200226/13541957/Na-chto-gotova-radi-svobody-Karimova-napisala-pismo-prezidentu-Uzbekistana.html

Гульнара Каримова считает, что "от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство".

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и заявила, что готова отказаться от денег ради своей свободы. Об этом написала в своем Instagram ее дочь Иман Каримова.

Старшая дочь первого президента Узбекистана объяснила, что за эти годы ее здоровье резко пошатнулось и она остро нуждается в операциях.

"Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства – единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 миллионов долларов", - заявила Каримова.

По ее словам, суд игнорирует любые обращения, несмотря на процедуру. Каримова также считает, что "от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)".

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Публикация от @ iman.k17

"Мы с детьми - его внуками - верим, что спустя семь лет, мы сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными Вам за это", - обратилась она к президенту.

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Напомним, Гульенара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019-го ведомство заявило, что следствие по одному из них завершено.

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В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов). Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета.

Теги:
тюрьма, Тюрьма, свобода, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, суд, Суд, Узбекистан, Узбекистан, гульнара каримова, Гульнара Каримова



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