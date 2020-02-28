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Паломникам из Узбекистана отказали во въезде в Саудовскую Аравию

Узбекских паломников вывезут из Саудовской Аравии в ближайшее время

Комитет по делам религий при кабинете министров Узбекистана
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (129)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200228/13558751/Uzbekskikh-palomnikov-vyvezut-iz-Saudovskoy-Aravii-v-blizhayshee-vremya.html

Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19. 

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 27 февраля 2020 года приостанавливает выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину, а также вывезет из Саудовской Аравии граждан Узбекистана, совершающих паломничество, сообщает пресс-служба компании.

Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19. 

"Авиакомпанией в ближайшее время будет выполнено несколько рейсов, исключительно с целью вывоза наших граждан из Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

За дополнительной информацией компания просит обращаться в Управление мусульман Узбекистана по телефону 71-240-39-33 или в единый контактный центр авиакомпании по номеру 78-140-02-00.

Саудовская Аравия приостановила въезд для паломников из-за коронавируса >>

Напомним, вчера Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. В частности, власти распорядились приостановить въезд в страну лиц, прибывающих с целью совершения умры (малого хаджа) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине. 

С 27 февраля официально приостановлена выдача разрешений для въезда паломников в страну. Ограничения коснутся жителей всех государств.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (129)
Теги:
коронавирус, авиаперелет, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, Мекка, Мекка, Узбекистан, Узбекистан



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