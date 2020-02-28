Мирзиёев: 15% населения Узбекистана живет в бедности

Первое направление работы – сбор данных о реальной ситуации по бедности, то есть числе семей с низким уровнем дохода.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел вчера, 27 февраля, видеоселекторное совещание, где раскритиковал сферы обучения и поднял тему бедности в стране, сообщает пресс-служба.

"По предварительным расчетам, 12−15% или 4−5 миллионов населения нашей страны находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10−13 тысяч сумов. Или же, к примеру, у семьи могут быть и машина, и скот, но если заболеет один человек, то не менее 70% доходов семьи уходит на лечение. Можно ли назвать такую семью зажиточной? Меня как президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питание, лечение, обучение и одежда детей?" — сказал глава республики.

Он отметил необходимость анализа реальных условий и ситуации в разрезе каждой махалли, района, города и области. Первое направление работы – сбор данных о реальной ситуации по бедности, то есть числе семей с низким уровнем дохода. Второе – составление карт, отражающих потенциал, природные ресурсы, инфраструктурные возможности районов и городов.

В МНО задумались об оценке знаний не только учеников, но и учителей >>

Также Мирзиёев подвергнул критике работу по организации центров обучения профессиям. Так, в 11 районах Каракалпакстана, 9 районах Бухарской, Ташкентской областей, 7 районах Сурхандарьи и 5 районах Джизакской области нет ни одного подобного учреждения.

Перед Министерством занятости и трудовых отношений была поставлена задача организовать в каждом регионе моноцентры "Ишга мархамат" и центры профессиональной подготовки, обучать безработных не только знаниям и навыкам по профессии, но и, если необходимо, иностранным языкам.

"Сокращение бедности не означает повышения размеров заработной платы или пособий, массовой выдачи кредитов. Прежде всего необходимо обучать население профессиям, повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпринимательством, улучшать инфраструктуру, качество обучения и лечения, внедрить систему адресной выдачи пособий", — добавил президент.

Для эффективной поддержки социально уязвимых и малоимущих семей, широкого вовлечения населения в предпринимательство указом президента от 18 февраля было создано Министерство по поддержке махалли и семьи.

Сфера здравоохранения финансируется неэффективно - президент >>

Напомним, несколько дней назад глава государства провел совещание, на котором указал на необходимость повышения качества и охвата населения специализированной медицинской помощью.

Президент раскритиковал сферу здравоохранения, указав руководству на конкретные недостатки.