Uzbekistan Airways приостановила полеты в Токио и Рим из-за коронавируса

Данные меры вступили в силу с сегодняшнего дня. Кроме того, временно приостановлено авиасообщение с Сеулом.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о временной приостановке авиасообщения с Токио и Римом из-за стремительного распространения коронавируса в Японии и Италии.

Данные меры вступили в силу с сегодняшнего дня.

С 1 марта также временно приостановлено авиасообщение с Сеулом. Это связано с тем, что Южная Корея стала второй страной после Китая по числу зараженных коронавирусом.

Совместно с Министерством здравоохранения страны на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, проводятся санитарно-карантинные мероприятия, проводится медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.