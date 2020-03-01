Пассажиры рейса Сеул—Ташкент помещены на карантин в санаторий в Чирчике

Самолет приземлился в столичном аэропорту сегодня ночью. Ранее в четверг прилетел еще один лайнер из Сеула. Все пассажиры также были помещены на карантин. Ни у кого из них не были выявлены симптомы ОРВИ или коронавируса.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways 1 марта доставила из Сеула в Ташкент 253 пассажиров, среди которых 182 узбекистанца и 71 иностранец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Самолет приземлился в столичном аэропорту ночью. Среди иностранных граждан 49 прибыли в рамках эвакуации, остальные летели транзитом.

Всех граждан Узбекистана и эвакуированных иностранных граждан решено поместить на 14-дневный карантин в санаторий "Энергетик" в Чирчике Ташкентской области.

22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинном помещении, после чего вылетят в свою страну рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways.

Отмечается, что 7 марта в Ташкент прибудет еще один самолет из Сеула с узбекистанцами на борту.

Напомним, с сегодняшнего дня республика временно приостанавливает авиасообщение с Сеулом. Такие меры предприняты в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.