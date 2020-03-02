Платные парковки в Ташкенте: часы работы, оплата и другие подробности

В новом проекте предлагается сразу взимать предварительную оплату за первый час парковки. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. В Узбекистане вынесен на обсуждение проект об установлении правил создания платных парковок и системы оплаты в Ташкенте.

Водитель будет обязан получить талон - парковочный или транзитный, который позволяет проехать на территорию без оплаты и находится там не более пяти минут.

"Парковочный талон будет выдаваться с приложением кассового чека с указанием госномера автомобиля, даты и времени прибытия на парковку. Предлагается сразу взимать предварительную оплату за первый час парковки", - говорится в сообщении.

Оплачивать парковку можно будет и наличными, и картой. Всего время платного пользования парковкой - с 8:00 до 17:00 часов ежедневно.

А вот бесплатно парковками смогут пользоваться инвалиды, имеющие соответствующую группу инвалидности и специализированные транспортные средства.

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Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что в Узбекистане было предоставлено право устанавливать плату за пользование парковочными местами вдоль автомобильных дорог и улиц с целью упорядочения движения и рационального использования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также повышения ответственности участников дорожного движения.