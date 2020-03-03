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Машина такси в Узбекистане

Таксовать в Узбекистане официально смогут и физические лица

© Flickr / Robert Wilson
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200303/13586692/Taksovat-v-Uzbekistane-ofitsialno-smogut-i-fizicheskie-litsa.html

Необходимо будет уведомлять об осуществлении городских, пригородных, междугородных и международных перевозок грузов автомобильным транспортом и автотранспортного средства, осуществляющего международные грузоперевозки.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Минтрансу и Минюсту поручено в течение трех месяцев проработать и внести в Кабмин вопрос разрешения физлицам заниматься перевозкой пассажиров. Об этом говорится в Указе президента О Государственной программе по реализации Стратегии действий в этом году.

Дмитрий Гусев
Facebook / Дмитрий Гусев
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Предполагается внедрение современных методов мониторинга и контроля за деятельностью перевозчиков в единой интерактивной информационной системе "UzTrans".

В документе также указано на необходимость уведомлять об осуществлении городских, пригородных, междугородных и международных перевозок грузов автомобильным транспортом и автотранспортного средства, осуществляющего международные грузоперевозки.

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Напомним, последний раз цены на бензин поднимались в августе прошлого года. Тогда заметно выросла стоимость бензина марки АИ-91. Рост составил более 3,5%. Ранее его цена составляла 5 300 сумов, а теперь - 5 500 сумов.

Кстати, с 15 августа 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-91 определяется через биржевые торги.

Теги:
Президент, Указ, Узбекистан, таксист, такси



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