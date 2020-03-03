Таксовать в Узбекистане официально смогут и физические лица

Необходимо будет уведомлять об осуществлении городских, пригородных, междугородных и международных перевозок грузов автомобильным транспортом и автотранспортного средства, осуществляющего международные грузоперевозки.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Минтрансу и Минюсту поручено в течение трех месяцев проработать и внести в Кабмин вопрос разрешения физлицам заниматься перевозкой пассажиров. Об этом говорится в Указе президента О Государственной программе по реализации Стратегии действий в этом году.

Предполагается внедрение современных методов мониторинга и контроля за деятельностью перевозчиков в единой интерактивной информационной системе "UzTrans".

В документе также указано на необходимость уведомлять об осуществлении городских, пригородных, междугородных и международных перевозок грузов автомобильным транспортом и автотранспортного средства, осуществляющего международные грузоперевозки.

В 2020 году на бензин АИ-80 будет установлена рыночная цена >>

Напомним, последний раз цены на бензин поднимались в августе прошлого года. Тогда заметно выросла стоимость бензина марки АИ-91. Рост составил более 3,5%. Ранее его цена составляла 5 300 сумов, а теперь - 5 500 сумов.

Кстати, с 15 августа 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-91 определяется через биржевые торги.