Встречать нельзя: Uzbekistan Airways рассказали о чартерном рейсе из Сеула

На борту будут медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways 8 марта 2020 года выполнит чартерный рейс под номером HY3553/3554 в Сеул, сообщает пресс-служба.

"Данный рейс осуществляется в связи с обострением ситуации с коронавирусом на территории Южной Кореи. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан на всех рейсах введены повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на борту будут медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

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Также в компании напоминают о том, что по прилету пассажиров встречать нельзя, так как они будут сразу отправлены в пункт временного размещения.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: +998 (71) 276-49-66.

Напомним, 3 марта посольство Узбекистана в Южной Корее опубликовало график авиарейсов по маршруту Сеул—Ташкент в марте.

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Ведомство подчеркнуло, что узбекским гражданам стоит еще раз обдумать свое решение вернуться на родину, поскольку власти Южной Кореи "предпринимают все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых технологий в сфере медицины".

В МИД обратили внимание на то, что власти Республики Кореи готовы предоставить иностранным гражданам, у которых выявлено заболевание, бесплатное квалифицированное медицинское лечение.