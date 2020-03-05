Встречать нельзя: Uzbekistan Airways рассказали о чартерном рейсе из Сеула

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways 8 марта 2020 года выполнит чартерный рейс под номером HY3553/3554 в Сеул, сообщает пресс-служба.
"Данный рейс осуществляется в связи с обострением ситуации с коронавирусом на территории Южной Кореи. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан на всех рейсах введены повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на борту будут медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
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Также в компании напоминают о том, что по прилету пассажиров встречать нельзя, так как они будут сразу отправлены в пункт временного размещения.
По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: +998 (71) 276-49-66.
Напомним, 3 марта посольство Узбекистана в Южной Корее опубликовало график авиарейсов по маршруту Сеул—Ташкент в марте.
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Ведомство подчеркнуло, что узбекским гражданам стоит еще раз обдумать свое решение вернуться на родину, поскольку власти Южной Кореи "предпринимают все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых технологий в сфере медицины".
В МИД обратили внимание на то, что власти Республики Кореи готовы предоставить иностранным гражданам, у которых выявлено заболевание, бесплатное квалифицированное медицинское лечение.