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Оксана Чусовитина

Оксане Чусовитине присвоено почетное звание по указу президента

AP Photo / Rebecca Blackwell
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200307/13617166/Oksane-Chusovitine-prisvoeno-pochetnoe-zvanie-po-ukazu-prezidenta-.html

Среди награжденных известные артисты театра и кино, деятели искусства, работники масс-медиа, ученые. В общей сложности звания, ордена и медали к празднику получили 68 женщин Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Прославленная гимнастка Узбекистана и ряд других женщин, достигших в своей сфере значимых успехов, награждены высокими наградами и орденами.

Оксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Чусовитина о своих восьмых Играх, отстранении россиян и публичности спортсменов

"В целях повышения роли и статуса женщин нашей страны в государственной и общественной жизни, оказания им почета и достойного внимания, за большие заслуги в усилении экономического потенциала и международного авторитета республики, обеспечении роста благосостояния населения, укреплении духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитании молодого поколения здоровым и гармонично развитым, в духе любви и преданности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, инициативность, активный и плодотворный труд на пути строительства нового Узбекистана присвоить почетные звания, наградить орденами и медалями," - говорится в Указе главы государства.

Среди награжденных известные артисты театра и кино, деятели искусства, работницы масс-медиа, ученые. В общей сложности звания, ордена и медали к празднику получили 68 женщин Узбекистана.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, накануне в связи с Международным женским днем президент Узбекистана подписал указ о помиловании женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Среди них те, кто искренне раскаялись, осознали тяжесть своих деяний и изъявили готовность встать на путь исправления.

Шавкат Мирзиёев помиловал 83 женщины, причем 58 из них будут досрочно отпущены на свободу, в отношении 25 женщины сокращены тюремные сроки. Семь из помилованных - гражданки иностранных государств.

Теги:
Узбекистан, Президент, Награда, Оксана Чусовитина



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