Юридический форум Tashkent Law Spring отложили из-за коронавируса

Форум должен был пройти 23-25 апреля, на какие даты его перенесли - неизвестно. Это не первое публичное мероприятие, перенесенное в Узбекистане из-за угрозы распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Ташкенте отложили Международный юридический форум Tashkent Law Spring.

Мероприятие планировали провести 23-25 апреля этого года.

Сообщается, что данное решение было принято с целью предупреждения распространения коронавируса COVID-19 среди участников форума, в том числе зарубежных гостей и граждан республики.

Новые даты форума будут объявлены позднее.

"Перенос форума на более поздний срок не повлияет на проведение ранее объявленных республиканских конкурсов "Лучшая юридическая служба", "Лучшее адвокатское формирование", - говорится в сообщении.

Это не первое мероприятие, перенесенное в Узбекистане из-за угрозы распространения коронавируса.

Накануне Министерство физической культуры и спорта объявило о временной приостановке международных мероприятий и спортивных соревнований, которые были запланированы на территории республики.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 113 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 009, вылечившихся - более 63 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

По официальным данным Минздрава Узбекистана, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.