Почти тысячу узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии

Известно, что все прибывшие также будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением по месту жительства.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В связи с распространением коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла еще больше узбекских паломников из Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Алишера Шадманова.

"Четырьмя чартерными рейсами в Ташкент из Джидды доставлены 977 граждан Узбекистана, совершивших умру. Все пассажиры прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено", - сказал Шадманов.

Известно, что все прибывшие также будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением по месту жительства.

По последним данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 15 человек.

Из Саудовской Аравии из-за коронавируса вывезли 244 узбекских паломников >>

Напомним, вчера стало известно, что Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии 244 узбекистанцев.

С 27 февраля Uzbekistan Airways приостановила выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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В тот же день власти Саудовской Аравии распорядились приостановить въезд в страну лиц, в том числе прибывающих с целью совершения умры (малого хаджа) в Мекке и посещения мечети Пророка в Медине.

Сейчас выдача разрешений для въезда паломников в страну не производится. Ограничения касаются граждан всех государств.