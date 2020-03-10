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Почти тысячу узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (186)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13635673/Pochti-1-tys-uzbekskikh-palomnikov-vyvezli-iz-Saudovskoy-Aravii.html

Известно, что все прибывшие также будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением по месту жительства.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В связи с распространением коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла еще больше узбекских паломников из Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Алишера Шадманова.

"Четырьмя чартерными рейсами в Ташкент из Джидды доставлены 977 граждан Узбекистана, совершивших умру. Все пассажиры прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено", - сказал Шадманов.

Известно, что все прибывшие также будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением по месту жительства.

По последним данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 15 человек.

Из Саудовской Аравии из-за коронавируса вывезли 244 узбекских паломников >>

Напомним, вчера стало известно, что Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии 244 узбекистанцев.

С 27 февраля Uzbekistan Airways приостановила выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Саудовская Аравия приостановила въезд для паломников из-за коронавируса >>

В тот же день власти Саудовской Аравии распорядились приостановить въезд в страну лиц, в том числе прибывающих с целью совершения умры (малого хаджа) в Мекке и посещения мечети Пророка в Медине.

Сейчас выдача разрешений для въезда паломников в страну не производится. Ограничения касаются граждан всех государств.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (186)
Теги:
рейс, паломничество, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, коронавирус



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