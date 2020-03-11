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Центр занятости

Частным агентствам занятости могут запретить брать плату за трудоустройство

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13640497/Chastnym-agentstvam-zanyatosti-mogut-zapretit-brat-platu-za-trudoustrojstvo.html

Минтруд Узбекистана разработал законопроект о внесении поправок в закон о частных агентствах занятости.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Частные агентства занятости (ЧАЗ) могут лишиться права брать плату за услуги по трудоустройству людей, находящихся в поиске работы за пределами Узбекистана. Соответствующий законопроект о внесении поправок в закон о ЧАЗ, разработанный Министерством занятости и трудовых отношений республики, представлен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Планируется, что оплата услуг за трудоустройство за рубежом будет производиться за счет работодателя или заказчика. Стоимость информационных и консультационных услуг Минтруда предложило ограничить суммой, не превышающей 2 базовых расчетных величин (БРВ).

Рабочие на строящемся объекте
© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
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Кроме того, частные агентства занятости могут обязать регистрировать все заключенные договоры в электронной базе министерства. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию договора.

Напомним, закон о частных агентствах занятости был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в октябре 2018-го.

Осенью прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении руководителя агентства Human. В январе Шохнура Файзуллаева приговорили к десяти годам колонии общего режима и выплате свыше 21 млрд сумов компенсации 1 080 потерпевшим.

В том же месяце сообщалось, что частное агентство занятости под названием Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi обмануло 24 узбекистанца на общую сумму 486 миллионов сумов. В отношении руководителей организации возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в Узбекистане должны вступить в силу дополнения в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие штрафы в размере от 10 до 20 БВР для руководителей частных агентств занятости за нарушение закона об организациях.

Теги:
Узбекистанцы, Законопроект, Узбекистан, трудоустройство, Министерство занятости и трудовых отношений



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