Частным агентствам занятости могут запретить брать плату за трудоустройство

Минтруд Узбекистана разработал законопроект о внесении поправок в закон о частных агентствах занятости.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Частные агентства занятости (ЧАЗ) могут лишиться права брать плату за услуги по трудоустройству людей, находящихся в поиске работы за пределами Узбекистана. Соответствующий законопроект о внесении поправок в закон о ЧАЗ, разработанный Министерством занятости и трудовых отношений республики, представлен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Планируется, что оплата услуг за трудоустройство за рубежом будет производиться за счет работодателя или заказчика. Стоимость информационных и консультационных услуг Минтруда предложило ограничить суммой, не превышающей 2 базовых расчетных величин (БРВ).

Кроме того, частные агентства занятости могут обязать регистрировать все заключенные договоры в электронной базе министерства. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию договора.

Напомним, закон о частных агентствах занятости был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в октябре 2018-го.

Осенью прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении руководителя агентства Human. В январе Шохнура Файзуллаева приговорили к десяти годам колонии общего режима и выплате свыше 21 млрд сумов компенсации 1 080 потерпевшим.

В том же месяце сообщалось, что частное агентство занятости под названием Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi обмануло 24 узбекистанца на общую сумму 486 миллионов сумов. В отношении руководителей организации возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в Узбекистане должны вступить в силу дополнения в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие штрафы в размере от 10 до 20 БВР для руководителей частных агентств занятости за нарушение закона об организациях.