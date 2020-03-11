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Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета

И снова коронавирус: в Узбекистане отложили Неделю зиёрат туризма

Госкомтуризм Узбекистана
Общество
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (195)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13641353/I-snova-koronavirus-v-Uzbekistane-otlozhili-Nedelyu-zirat-turizma.html

Ранее власти республики решили отменить все международные турниры в целях профилактики от распространения вируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Узбекистане из-за коронавируса отложили на неопределенный срок проведение Недели зиёрат туризма.

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Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Фестиваль должен был состояться 12-16 марта. Новые даты пока неизвестны.

Ранее Узбекистан временно приостановил проведение международных мероприятий и спортивных турниров на своей территории. Теперь любое участие спортсменов в соревнованиях должно быть согласовано с различными ведомствами.

По официальным данным Минздрава, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 117 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 292, вылечившихся - более 65 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (195)
Теги:
Узбекистан, Эпидемия, Туризм, коронавирус



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