И снова коронавирус: в Узбекистане отложили Неделю зиёрат туризма

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Узбекистане из-за коронавируса отложили на неопределенный срок проведение Недели зиёрат туризма.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.
Фестиваль должен был состояться 12-16 марта. Новые даты пока неизвестны.
Ранее Узбекистан временно приостановил проведение международных мероприятий и спортивных турниров на своей территории. Теперь любое участие спортсменов в соревнованиях должно быть согласовано с различными ведомствами.
По официальным данным Минздрава, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.
Последние данные по коронавирусу
Число заболевших пневмонией превысило 117 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 292, вылечившихся - более 65 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 101 страну.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.