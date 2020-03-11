14:48 11 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Подросток идет по улице

Дети в Узбекистане смогут с 14 лет взыскивать алименты с родителей

© CC0 / Unsplash / Jesús Rodríguez
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13643025/Uzbekskie-deti-smogut-s-14-let-vzyskivat-alimenty-s-roditeley.html

Также несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Узбекские дети смогут взыскивать алименты с родителей с 14 лет, сообщается в постановлении.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в Семейный кодекс страны.

"При раздельном проживании родителей и ребенка органы опеки и попечительства, а также ребенок, достигший четырнадцати лет, вправе возбуждать иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей одновременно с отца и матери", - говорится в документе.

Также несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы. Не рассматривать эти обращения запрещается, так как несовершеннолетние еще не достигли полной дееспособности.

В Узбекистане более 30 тысяч человек не выплатили алименты >>

Напомним, за десять лет в Узбекистане более 30 тысяч человек получили запрет на выезд из-за невыплаты алиментов. 

Ежегодно в Узбекистане выносятся свыше 45 тысяч судебных актов, а количество исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся в производстве государственных исполнителей, превышает 240 тысяч.

Без права на жизнь: отец не хотел платить алименты и убил сына >>

Уголовные суды в Узбекистане ежегодно рассматривают более трех тысяч дел в отношении неплательщиков алиментов, около двух тысяч нарушителей объявлены в розыск.

В Узбекистане в качестве одной из мер по взысканию задолженности предусмотрено временное приостановление права должника на выезд за пределы страны.

Теги:
новый закон, закон, алименты, семья, семья, подростки, подросток, дети, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента
США выводят войска из Афганистана, уступая террористам
Военнослужащие США покидают Афганистан — наступит ли мир в регионе?
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться