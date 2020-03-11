Дети в Узбекистане смогут с 14 лет взыскивать алименты с родителей

Также несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Узбекские дети смогут взыскивать алименты с родителей с 14 лет, сообщается в постановлении.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в Семейный кодекс страны.

"При раздельном проживании родителей и ребенка органы опеки и попечительства, а также ребенок, достигший четырнадцати лет, вправе возбуждать иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей одновременно с отца и матери", - говорится в документе.

Также несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы. Не рассматривать эти обращения запрещается, так как несовершеннолетние еще не достигли полной дееспособности.

В Узбекистане более 30 тысяч человек не выплатили алименты >>

Напомним, за десять лет в Узбекистане более 30 тысяч человек получили запрет на выезд из-за невыплаты алиментов.

Ежегодно в Узбекистане выносятся свыше 45 тысяч судебных актов, а количество исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся в производстве государственных исполнителей, превышает 240 тысяч.

Без права на жизнь: отец не хотел платить алименты и убил сына >>

Уголовные суды в Узбекистане ежегодно рассматривают более трех тысяч дел в отношении неплательщиков алиментов, около двух тысяч нарушителей объявлены в розыск.

В Узбекистане в качестве одной из мер по взысканию задолженности предусмотрено временное приостановление права должника на выезд за пределы страны.