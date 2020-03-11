Хокимият: в двух районах Ташкента отключат газ

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Хокимият Ташкента предупредил жителей двух районов о том, что 12 марта с 11 до 16 часов будет отключено газоснабжение. Эта вынужденная мера, которая связана с ремонтом на газопроводе на улицах Чакичмон и Беруни в Шайхантохурском районе. Перебои с газом затронут и Алмазарский район.
В Алмазарском районе газоснабжение нарушится по следующим адресам:
— улица Беруни;
— махалля "Алишер Навои";
— улица Алишер Навои;
— массив Б-1;
— рестораны "Хумо", "Мушкамбар", "Регистон", "Тинчлик", "Хувайдо";
— кафе "Райхон", "Мехмон";
— хлебзавод по улице Тинчлик.
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В Шайхантохурском районе:
— улица Ш. Абзалова;
— улица Эшона Бобохона;
— улица Бедила;
— улица Махтумкули;
— улица Шуманая;
— улица г. Узокова;
— улица Беруни;
— улица Алока;
— улица Матлубот;
— массив Ц-26;
— массив Ц-27;
— улица Х. Каримова;
— ресторан "Версаль";
— кафе "Авалон".
ООО HUDUDGAZTA'MINOT приносит извинения за причиненные неудобства.
Напомним, две недели назад в некоторых районах столицы и столичного региона также отключали подачу газа. Это было связано с ремонтом на газопроводе на Ахангаранском шоссе и улице Ифтихор в Яшнабадском районе.