Хокимият: в двух районах Ташкента отключат газ

Эта вынужденная мера, которая связана с ремонтом на газопроводе на улицах Чакичмон и Беруни в Шайхантохурском районе.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Хокимият Ташкента предупредил жителей двух районов о том, что 12 марта с 11 до 16 часов будет отключено газоснабжение. Эта вынужденная мера, которая связана с ремонтом на газопроводе на улицах Чакичмон и Беруни в Шайхантохурском районе. Перебои с газом затронут и Алмазарский район.

В Алмазарском районе газоснабжение нарушится по следующим адресам:

— улица Беруни;

— махалля "Алишер Навои";

— улица Алишер Навои;

— массив Б-1;

— рестораны "Хумо", "Мушкамбар", "Регистон", "Тинчлик", "Хувайдо";

— кафе "Райхон", "Мехмон";

— хлебзавод по улице Тинчлик.

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В Шайхантохурском районе:

— улица Ш. Абзалова;

— улица Эшона Бобохона;

— улица Бедила;

— улица Махтумкули;

— улица Шуманая;

— улица г. Узокова;

— улица Беруни;

— улица Алока;

— улица Матлубот;

— массив Ц-26;

— массив Ц-27;

— улица Х. Каримова;

— ресторан "Версаль";

— кафе "Авалон".

ООО HUDUDGAZTA'MINOT приносит извинения за причиненные неудобства.

Напомним, две недели назад в некоторых районах столицы и столичного региона также отключали подачу газа. Это было связано с ремонтом на газопроводе на Ахангаранском шоссе и улице Ифтихор в Яшнабадском районе.