Бухарские правоохранители "взялись за ножи"

В течение двух недель у бухарцев изъяли 149 ножей, один кастет, одну биту и 72 других колюще-режущих предмета. С этими гражданами проведены профилактические беседы.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правоохранительные органы выявили в Бухаре более 220 случаев нецелевого ношения местными жителями колюще-режущих предметов, сообщили в областном УВД. Профилактические мероприятия проходили с 15 января по 29 февраля по согласованию с МВД республики.

УВД г. Бухара Сотрудники правоохранительных органов Бухары проводят изъятие ножа

В течение двух недель у бухарцев изъяли 149 ножей, один кастет, одну биту и 72 других колюще-режущих предмета. С этими гражданами проведены профилактические беседы.

"Сотрудники патрульно-постовой службы обошли рынки и в торговые центры, образовательные учреждения и другие общественные места. Как показывает практика, именно там чаще всего люди подвергаются нападению," - пояснили Sputnik Узбекистан в областном УВД.

Мероприятия подобного рода проходят в эти дни по всей стране. Только 12-13 февраля в Ташкенте сотрудники правопорядка при проверке граждан изъяли 224 ножа, биты, металлические прутья, дубинки и пневматический пистолет.

УВД г. Бухара Сотрудник правоохранительных органов Бухары проводит изъятие ножа

Результатом этой работы стало вынесение на общественное обсуждение проекта закона, предусматривающего введение в Узбекистане ответственности за ношение холодного оружия. Документ размещен на портале СОВАЗ.

Его авторы предлагают ввести крупные штрафы и даже административный арест сроком на 15 суток за ношение холодного оружия в целях самообороны. Если закон будет принят без изменений, то ответственность будет предусмотрена в том числе за незаконное обращение, производство, изготовление, транспортировку, хранение, отправку и использование холодного оружия.

При этом в данную категорию войдут предметы спортивного и хозяйственно-бытового назначения, которые могут использоваться не по назначению.

Напомним, с месяц назад ГУВД Ташкента забило тревогу - холодное оружие граждане носят в карманах верхней одежды, хранят в салоне автомобиля. И цель, увы, вовсе не бытовая или хозяйственная.

У некоторых задержанных имелось по два-три ножа. Они были заточены, лезвие многих превышало по длине 20 см. Были и те, что имели зазубрины. Это подтверждает, что хозяева намеревались использовать ножи именно в качестве оружия, которым можно причинить серьезные телесные повреждения другому человеку.

"Ножевая полиция": в Андижане затупили острие ножей на рынках >>

А в конце января подобное профилактическое мероприятие прошло в Андижанской области. Сотрудники силовой структуры провели разъяснительную работу по предотвращению преступлений, которые могут быть совершены острыми колющими предметами на рынке и в торговых центрах и вместе с тем затупили острие более 350 ножей, находившихся в открытом доступе и обращении.