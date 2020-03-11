18:48 11 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Нож. Иллюстративное фото

Бухарские правоохранители "взялись за ножи"

© CC0 / Unsplash / Richard Iwaki
Общество
Получить короткую ссылку
9011
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13644844/Bukharskie-pravookhraniteli-vzyalis-za-nozhi.html

В течение двух недель у бухарцев изъяли 149 ножей, один кастет, одну биту и 72 других колюще-режущих предмета. С этими гражданами проведены профилактические беседы.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правоохранительные органы выявили в Бухаре более 220 случаев нецелевого ношения местными жителями колюще-режущих предметов, сообщили в областном УВД. Профилактические мероприятия проходили с 15 января по 29 февраля по согласованию с МВД республики.

 

Сотрудники правоохранительных органов Бухары проводят изъятие ножа
УВД г. Бухара
Сотрудники правоохранительных органов Бухары проводят изъятие ножа

В течение двух недель у бухарцев изъяли 149 ножей, один кастет, одну биту и 72 других колюще-режущих предмета. С этими гражданами проведены профилактические беседы.

"Сотрудники патрульно-постовой службы обошли рынки и в торговые центры, образовательные учреждения и другие общественные места. Как показывает практика, именно там чаще всего люди подвергаются нападению," - пояснили Sputnik Узбекистан в областном УВД.

Мероприятия подобного рода проходят в эти дни по всей стране. Только 12-13 февраля в Ташкенте сотрудники правопорядка при проверке граждан изъяли 224 ножа, биты, металлические прутья, дубинки и пневматический пистолет.

 

Сотрудник правоохранительных органов Бухары проводит изъятие ножа
УВД г. Бухара
Сотрудник правоохранительных органов Бухары проводит изъятие ножа

Результатом этой работы стало вынесение на общественное обсуждение проекта закона, предусматривающего введение в Узбекистане ответственности за ношение холодного оружия. Документ размещен на портале СОВАЗ.

Его авторы предлагают ввести крупные штрафы и даже административный арест сроком на 15 суток за ношение холодного оружия в целях самообороны. Если закон будет принят без изменений, то ответственность будет предусмотрена в том числе за незаконное обращение, производство, изготовление, транспортировку, хранение, отправку и использование холодного оружия.

Мужчина показывает ножи
© Sputnik / Евгений Одиноков
Рекорд Ташкента: за один день у прохожих было изъято 39 ножей

При этом в данную категорию войдут предметы спортивного и хозяйственно-бытового назначения, которые могут использоваться не по назначению.

Напомним, с месяц назад ГУВД Ташкента забило тревогу - холодное оружие граждане носят в карманах верхней одежды, хранят в салоне автомобиля. И цель, увы, вовсе не бытовая или хозяйственная.

У некоторых задержанных имелось по два-три ножа. Они были заточены, лезвие многих превышало по длине 20 см. Были и те, что имели зазубрины. Это подтверждает, что хозяева намеревались использовать ножи именно в качестве оружия, которым можно причинить серьезные телесные повреждения другому человеку.

"Ножевая полиция": в Андижане затупили острие ножей на рынках >>

А в конце января подобное профилактическое мероприятие прошло в Андижанской области. Сотрудники силовой структуры провели разъяснительную работу по предотвращению преступлений, которые могут быть совершены острыми колющими предметами на рынке и в торговых центрах и вместе с тем затупили острие более 350 ножей, находившихся в открытом доступе и обращении.

Теги:
МВД, Бухара, нож



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кабриолеты, танки и "Роллс-Ройс": выставка ретро-автомобилей в Москве
США выводят войска из Афганистана, уступая террористам
Военнослужащие США покидают Афганистан — наступит ли мир в регионе?
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться