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Как делают автомобили GM Uzbekistan

В UzAuto Motors пояснили, с чем связано повышение цен на авто

Новости Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13646246/V-UzAuto-Motors-poyasnili-s-chem-svyazano-povyshenie-tsen-na-avto.html

"Узавтосаноат" предложил снизить таможенные пошлины на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки, это поспособствует созданию здоровой конкурентной экосистемы.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Компания UzAuto Motors выступила с официальным заявлением об обновлении розничных цен на автомобили. 

"Решение о пересмотре цен было обусловлено конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках," - говорится в сообщении автопроизводителя.

Те покупатели, которые заключили договоры до 4 марта 2020 года, приобретут автомобиль по стоимости, указанной в документе.

Volkswagen Caddy
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
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В компании объяснили, что с момента последнего пересмотра цен в сентябре 2017 года увеличился обменный курс доллара по отношению к суму, выросли цены на сырьевые материалы, повысились тарифы на коммунальные и транспортные услуги.

В числе причин UzAuto Motors приводит тот факт, что раньше компания имела льготы в налогообложении, а с октября 2019-го платит налоги на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством РУз, в том числе НДС. В прошлом году автопроизводитель уже выплатил 2,5 трлн сумов, в 2020-м на налоги уйдет как минимум 4,2 трлн сумов.

Компания планирует развивать систему рассрочек и кредитования для конечных потребителей авто. Это направление деятельности предусматривает тесное взаимодействие с банками.

В прошлом году в результате программ кредитования, рассрочек и специальных предложений было реализовано более 52 тыс автомобилей конечным потребителям.

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"Узавтосаноат" предложил снизить таможенные пошлины на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки, это поспособствует созданию здоровой конкурентной экосистемы. И, таким образом, скажется на росте конкуренции на внутреннем рынке, позволит еще больше оптимизировать менеджмент UzAuto Motors, повысить конкурентоспособность компании, а также качество и доступность машин.

Напомним, вчера производитель авто опубликовал новые цены на автомобили. В среднем, они поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

При этом председатель правления АК "Узавтосаноат" Шавкат Умурзоков 30 июля 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.

В ответ на это водители организовали флешмоб против роста цен на автомобили. Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети. 

Многие пишут, что не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется.

Теги:
Узбекистан, автомобили, повышение цен, UzAuto Motors



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