В Ташкенте частично открылось движение на трехуровневой развязке

При этом строительные работы продолжатся, поэтому хокимият просит водителей соблюдать меры безопасности.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Ташкенте наконец открыли дорогу возле строящегося путепровода рядом с бывшим ТАПОиЧ, информирует хокимият.

"В связи с многочисленными просьбами горожан, несмотря на работы по строительству моста по улице Махтумкули, 12 марта 2020 года в 8.00 будет открыт съезд с улицы Паркентской на улицу Махтумкули по направлению к пересечению проспекта Мирзо Улугбека с улицей Махтумкули", – говорится в сообщении.

При этом строительные работы продолжатся, поэтому хокимият просит водителей соблюдать меры безопасности. В ближайшее время работы будут окончены, а движение полностью восстановлено.

Напомним, возведение новой трехуровневой транспортной развязки в Ташкенте близится к завершению.

На сегодня проект реализован на более чем 90%.

Новая дорожная развязка в Ташкенте почти готова >>

Данный проект, строительство которого началось в мае 2018 года, в Узбекистане является первым в своем роде.

Он разработан специалистами АО "Боштранслойиха" и УП "Куприккурилишлойиха".

В соответствии с проектом на первом уровне развязки осуществилась прокладка тоннеля длиной более 500 метров, шириной 26,7 метра для перехода с улицы Паркентской на Ахангаранское шоссе. Согласно мировыми стандартами высота тоннеля составит 5,5 метра, в обоих направлениях будет обеспечено трехполосное автомобильное движение.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте будет сдана к концу года >>

С вводом в строй новой развязки пропускная способность данного участка будет составлять до 21 тысячи автомашин в час.