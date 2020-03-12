Представительство ПРООН в Узбекистане обещает высадить лес на дне Арала

Саженцы саксаула помогут остановить распространение токсичных солей и песков и таким образом снизят высокий уровень туберкулеза и других заболеваний.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Программа Развития ООН в Узбекистане запустила кампанию по озеленению дна Аральского моря. Эта инициатива призвана устранить последствия экологической катастрофы в регионе. Основная ее цель - высадить на сухом морском дне 100-гектарный лес из 100 000 саженцев саксаула.

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Также инициатива "Зеленое Аральское море" повысит осведомленность о катастрофе региона и усилиях, предпринимаемых для смягчения ее последствий.

Посадка саксаула на сухом дне Арала будет иметь несколько положительных результатов: саженцы саксаула помогут остановить распространение токсичных солей и песков и таким образом снизят высокий уровень туберкулеза и других заболеваний; а нанимая местные компании для высаживания саксаула, будут созданы возможности для получения устойчивого дохода.

"К сожалению, мы не можем вернуть воду и обратить вспять эту трагедию, но мы можем создать возможности для лучшего будущего. С помощью мирового сообщества мы можем превратить токсичную пустыню в зеленое покрывало саксауловых деревьев," - сказала представитель сети "Акселератор Лаборатории" Фарида Ахматий.

Эта инициатива является частью масштабной программы по решению проблем в регионе Аральского моря. Она подробно изложена в Концепции трансформации региона Аральского моря в зону экологических инноваций и технологий, которая реализуется правительством в партнерстве с ПРООН в Узбекистане.

"Мы предоставляем платформу и инструменты для совместных усилий. Объединяя усилия, мы действуем таким образом, что не только гарантируем, творческий и точечный подход всех партнеров, но и подчеркиваем, что индивидуальный вклад немаловажен," - сказала Постоянный Представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

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Поддержать инициативу можно на сайте GreenAralSea.org, где открыт сбор средств в поддержку озеленения дна Аральского моря.

Между тем с начала года МЧС республики также заявило о намерении высадить зеленые насаждения в Каракалпакстане для предотвращения дальнейшего опустынивания Аральского региона и улучшения экологической ситуации.

По поручению президента планируется создать зеленые насаждения на территории 700 тыс. га.